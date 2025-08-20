Ravella aprueba ayudas de hasta 2.500 euros para emprendimiento

El Concello de Vilagarcía ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas para la creación de empresas, dotada con 60.000 euros. Cada emprendedor podrá recibir hasta 2.500 euros destinados a sufragar los gastos iniciales de su negocio, como alquileres, suministros, asesoría o primeras compras de material.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica municipal entre la próxima semana y el 31 de octubre. Podrán acogerse a la convocatoria autónomos y micropymes que hayan iniciado su actividad entre octubre de 2024 y octubre de 2025, siempre que se trate de negocios de nueva creación radicados en Vilagarcía.

El programa, que se tramitará por concurrencia no competitiva hasta agotar el presupuesto, se enmarca en la estrategia municipal de impulso a la economía local.

Gracias a estas ayudas, en la última década se han puesto en marcha 125 nuevas empresas en el municipio, tal y como aseguran desde el propio Concello vilagarciano.