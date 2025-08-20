Todo a punto para mejorar la pista de Paradela a Nantes

La mesa de contratación propone que la obra «Ensanche y pavimentación de la pista de Paradela a Nantes de Reis» sea acometida por la firma Excavaciones y Construcciones Manuel Pérez Portela.

Lo hace en base a concursar con la mejor oferta, por un valor de 65.121,66 euros, rebajando en un 2,5 por ciento el presupuesto técnico de partida.

Añadido, la empresa concurría accediendo a realizar las dos mejoras que ofertaba el concello. Una, la excavación y hormigonado de cunetas para evacuación de pluviales y limpieza de los conductos de acceso a finca por un importe de 1.239 euros; y la otra, la señalización horizontal del vial con pintura reflexiva, por un importe de 1.056 euros.

El vial sobre el que toca actuar tiene 428 metros de longitud y, a través de suelo agrario, une los núcleos poblacionales de Paradela y Nantes de Reis, en Lores.