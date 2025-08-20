El programa +Bosques regresa a la Ruta da Pedra e da Auga

La Diputación de Pontevedra continúa ofreciendo este fin de semana las actividades del programa provincial +Bosques, una iniciativa que promueve el contacto directo con la naturaleza y que permitirá a las personas participantes, una quincena por cada turno, gozar de las ventajas de los denominados «baños de bosque». El programa ya estuvo en Carreirón y en la Ruta da Pedra e da Auga, lugar este último al que regresa el próximo domingo con todas las plazas cubiertas.

Los participantes visitarán más de 30 molinos por el estrecho sendero de la Ruta da Pedra e da Auga, que atraviesa los municipios de Meis y Ribadumia. Discurrirán en paralelo con el río Armenteira, en el que encontrarán algún paso complicado dado su desnivel, motivo por el que se encuentran tantos molinos en esa zona. A medida que avance el camino, se suavizará la pendiente y, tras el área recreativa, podrán gozar de un confortable paseo junto al río, ya en el municipio de Ribadumia.

Este año, la Diputación ha duplicado la oferta de recorridos por los siete espacios de la costa y el interior de la provincia, unas rutas que permitirán conocer la variedad de ecosistemas que existen, ricos en biodiversidad y en atractivo paisajístico.