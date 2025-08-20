El PP denuncia el abandono de Faxilde y exige «una actuación inmediata»

El Partido Popular de Vilagarcía ha denunciado el «deterioro que sufren algunas calles de la parroquia de Faxilde». La formación que lidera Ana Granja asegura que «hay aceras completamente invadidas por hierbas y maleza», lo que a su juicio «genera una sensación de dejadez intolerable».

Los populares se refieren en las imágenes adjuntadas a parques infantiles en mal estado, caminos cubiertos de vegetación y calles en mal estado. Se trata de una reclamación que ya habían llevado al Concello en septiembre del año pasado, tras reunirse con la asociación vecinal de Faxilde que «pidió una solución urgente».

El PP acusa al ejecutivo local de «ignorar sistemáticamente» las necesidades de las parroquias. «Antes, las protestas vecinales eran suficientes para conseguir la reacción del Concello, pero ahora ya ni eso. El gobierno local debe atender a sus vecinos y actuar de inmediato», apuntan.

A la falta de limpieza se suma, según el PP, la carencia de aceras en varias calles, un déficit que consideran especialmente grave en un entorno escolar. En este sentido, reclaman que se garantice la seguridad vial en todo el municipio y no únicamente en el casco urbano.

La formación popular advierte de que continuará trasladando las demandas de los vecinos y presionando al Concello para que intervenga. «El abandono no puede seguir siendo la tónica habitual», finalizan Ana Granja.