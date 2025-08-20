El pole sport sale a la calle para mostrarse en Cambados

La Praza do Concello de Cambados será el lugar donde el Centro Artístico Chassé de Ribadumia, en colaboración con la Concejalía de Deportes, dará a conocer la disciplina de pole sport.

Entre las 11.00 y las 13.00 horas, y en la franja entre las 19.00 y las 21.00 horas, todas aquellas personas que quieran introducirse en esta especialidad podrán hacerlo asesoradas por las entrenadoras del colectivo ribadumiense cuyas alumnas también realizarán exhibiciones.