El pole sport sale a la calle para mostrarse en Cambados
El Chassé Centro Artístico de Ribadumia dará a conocer esta disciplina en la Praza do Concello
Cambados
La Praza do Concello de Cambados será el lugar donde el Centro Artístico Chassé de Ribadumia, en colaboración con la Concejalía de Deportes, dará a conocer la disciplina de pole sport.
Entre las 11.00 y las 13.00 horas, y en la franja entre las 19.00 y las 21.00 horas, todas aquellas personas que quieran introducirse en esta especialidad podrán hacerlo asesoradas por las entrenadoras del colectivo ribadumiense cuyas alumnas también realizarán exhibiciones.
