Mucha música y mejillones gratis para una emblemática romería cambadesa

La comisión de la Divina Pastora prepara un programa para los días 23 y 24

La talla de la virgen, en una edición anterior. | FdV

Lucía Romero

Cambados

Cambados celebrará este fin de semana una de sus romerías más emblemáticas, la de la Divina Pastora. No faltarán los tradicionales actos religiosos, como su bucólica procesión, y el programa lúdico, con mucha música y mejillones y queimada gratuita.

La fiesta celebrará sus primeros actos con esta cita, que tendrá lugar en la noche del sábado 23 y que tiene 26 años de tradición. Le seguirán una serie de conciertos con grupos que ofrecerán algunos de los temas más populares de todos los tiempos del pop y el rock: The Muppets, Nuevo Plan y la banda tributo de Hombres G, Sufre Mamón.

El día grande, el domingo, la comisión de fiestas anunciará el programa con alboradas y pasacalles de Boudebou, Con de Xido y la Banda de Música de Ribadumia. La misa solemne tendrá lugar a las 13.00 horas y estará cantada por la Coral Santa Mariña. Al terminar, habrá una exhibición de baile tradicional.

La procesión llegará a las 19.30 horas, realizando el recorrido por los lugares de costumbre y contará con el acompañamiento de, entre otros, los Danzantes de Cobas. Por la noche no faltará la gran verbena a cargo de la orquesta Capitol.

