María José Vales, nueva presidenta de la asociación Mulleres Salgadas

Mulleres Salgadas, que se presenta como «asociación feminista de mujeres del mar de Galicia», anuncia la renovación de su junta directiva, ahora presidida por la concejala socialista vilanovesa María José Vales, «que asume el cargo con el objetivo de impulsar la labor de la organización».

Esto pasa por «fortalecer el papel de las mujeres en un sector de vital importancia para la economía de Galicia».

Todo ello «buscando la promoción de la igualdad, la paridad en los órganos de representación y el apoyo a las mujeres del mar».

Vales sucede en el cargo a Dolores Gómez Ordóñez –ahora secretaria–, «quien ha estado al frente de la asociación durante los últimos seis años; periodo en el que ha experimentado un notable crecimiento, consolidándose como una voz fundamental para las mujeres del sector».

En la junta directiva, elegida en Vilagarcía, también aparecen Marinha Guizán Cascón, Inmaculada Rodríguez Rial y Maria Dolores Dieste Triñanes, en calidad de vocales.

A su vez, Celia Herbón Dieste continúa en el puesto de vicepresidenta, Susana Silva Alonso repite en el cargo de tesorera y Concepción Ramallo Sampedro continúa como vocal, según indican desde Mulleres Salgadas.