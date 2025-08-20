Fiestas de San Roque | Música, diversión y humor en las calles

El Festaclown hace valer el efecto multiplicador de la risa

El festaclown sigue regalando a Vilagarcía música, humor e inclusión. La segunda jornada confirmó el poder de atracción de un evento que gana adeptos a cada día que suma en la programación festiva de la ciudad.

El payaso Henriko en su espectáculo en Praza de Galicia. / Noé Parga

Diego Doval

Vilagarcía

El Festaclown volvió a lucir su poder de atracción en la segunda jornada celebrada ayer en Vilagarcía. Hubo energía, humor y cultura para todos los públicos con la inclusión, la risa y la danza como ejes de inclusión.

Ya desde la mañana, el gran escenario abierto de la calle fue lugar de expresión de artistas nacionales e internacionales que ofrecieron propuestas gratuitas que sorprendieron a vecinos y visitantes. La jornada arrancó con Animart, un pasacalles musical impulsado por los colectivos Igualarte y Con Eles en lo que fue toda una oda a la integración. Al ritmo de la banda Iguatuke, tambores y panderetas guiaron a un público que reconoció la diversidad y la integración como objetivos del acto.

A mediodía, la plaza de Ravella acogió a Charlatán Rodríguez, personaje del artista Rendos Pequeno, que desplegó su desparpajo vendiendo imposibles con humor, música y un punto de pillería que arrancó carcajadas de grandes y pequeños.

Ya por la tarde, la plaza de Galicia se transformó en un emotivo circo con Cambuche, del payaso Henriko. A través del funambulismo y la trágico-comedia, el espectáculo narró la historia de un antiguo circo familiar, enfrentando recuerdos y presente en una pieza que unió generaciones e hizo disfrutar a decenas de personas.

Mucha gente sigue cada una de las actuaciones del Festaclown. / Noé Parga

El cierre de la jornada llegó en la plaza de la II República con Dance Join, la performance de Marta Alonso Tejada. La mezcla de danza, clown y música derivó en un «caos controlado» que invitó a la participación activa del público y convirtió la plaza en una gran pista de baile compartida.

Por otro lado, el lunes se celebró la tradicional gala solidaria Circo contra a barbarie, organizada junto a Pallasos en Rebeldía. El espectáculo, que contó con artistas como Mercedes Peón, Mago Teto, Kote Malabar, Marta Iglesias o Zirko Txosko, recaudó 1.200 euros destinados a proyectos de ayuda a Palestina.

El Festaclown continuará hoy miércoles con una programación variada. A las 11.00 horas, el Parque Miguel Hernández acogerá el estreno de Desnortadas, la nueva creación de Vero Rilo. A las 12.30 horas, la plaza de Ravella se convertirá en una vieja fábrica con Enredos, de la compañía A Vela Circo. Ya a las 19.30 será el turno del mexicano Abraham Arzate con El Romperécords, y el cierre lo pondrá a las 21.00 horas en la plaza de la II República Asaco Producciones con Ridi Pagliaccio, un espectáculo de clown clásico.

