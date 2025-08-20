El Agua de Vilagarcía atrajo a 55.454 visitantes, un 18% más respecto a 2024

La Festa da Auga es casi sagrada para los vilagarcianos y pocos se la pierden, pero es que además, tiene un impresionante poder de convocatoria, como han demostrado, una vez más, los datos de los dispositivos móviles. Según su análisis, esta edición atrajo a 55.454 personas de fuera de la ciudad, lo que supone un 18% más respecto al año anterior y además, llama la atención la cantidad de madrileños: 8.000.

El Concello de Vilagarcía recibió estos días el informe de la Mancomunidade do Salnés que mide los flujos de toda la comarca a través de la geolocalización de los móviles y que pulveriza el cálculo lanzado el 16 agosto, cuando señalaba que podía haber reunido a 30.000 personas. Ya entonces hablaba de que había sido una de las ediciones más multitudinarias que se recuerdan, sino la que más, a la vista de indicios como «la ocupación de las plazas, calles, parques y playas; la tardanza en la subida del santo, ante la marea de gente en la calle San Roque; la propia experiencia de los agentes de seguridad y Emerxencias y Protección Civil...», explicó en un comunicado.

Pero es que el big data le ha dado la razón. Cabe recordar que en 2024 se habían contabilizado 46.670 asistentes, mientras que en 2023 se hablaba de unos 51.000, frente a los 55.454 de este año, «un 18% más». Los responsables municipales recordaron que se trata de la suma de visitantes (excursionistas) y de turistas «personas que pernoctan». Los primeros fueron los predominantes, pues se trata de una cita muy popular también entre los vecinos de localidades próximas. Y en cuanto a los segundos, 26.206 tenían procedencia nacional y 470, internacional.

En el total de la asistencia también predominaron los nacionales, suponiendo un 98% (1.150 eran extranjeros) y destacando Pontevedra y A Coruña, al representar casi dos tercios. «Pero llama la atención que cerca de 8.000 residentes en Madrid participaran de la fiesta, muy por delante de los procedentes de Ourense (2.385) y Lugo (1.893), y que Barcelona quedara por delante de Asturias y el resto de orígenes estatales».

Desde el gobierno vilagarciano recordaron que estas mediciones realizadas por la compañía Orange distinguen entre residentes en la ciudad —habitantes habituales y los de segundas residencias— y los llamados regulares, que acuden frecuentemente a ella por motivos de trabajo, gestiones de diversa índole o compras.

Las Festas de San Roque ofrecen hoy los Superroquiños. Será a las 12.30 horas, en la plaza de Ravella, con «Enredos», de la compañía A Vela Circo y que cuenta la divertida historia del trabajador de una vieja factoría en la que todo va mal. Está dirigido a niños de 3 a 12 años de edad y tiene una duración de 45 minutos, según recoge el programa del Concello.

«Estamos viviendo un verano histórico»

Toda la comarca de O Salnés espera otro verano de récord turístico. Ya se nota en datos como el consumo del agua de julio, que fue el más alto de su historia, y Vilagarcía no es menos. Su concejal de Turismo, Álvaro Carou, explicó ayer que la ingente cantidad de personas que se acercaron a Vilagarcía el pasado sábado «pone aún más en valor el operativo de seguridad, protección civil y limpieza puesto en marcha antes, durante y después de la Festa da Auga y anima a seguir trabajando en esta línea para consolidar las Festas de San Roque como un referente festivo, seguro y familiar en Galicia. Estamos viviendo un verano histórico». Si todos los residentes de la ciudad y los regulares se hubieran quedado en el municipio este 16 de agosto, casi habría triplicado su población habitual. Porque a los 55.454 asistentes al Auga se le sumarían 46.909 y 7.124 personas, respectivamente, haciendo un total de 109.487 personas.