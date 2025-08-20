David Bustamante llenará A Xunqueira con música y voz

El parque de A Xunqueira, tras el éxito ayer de Los Toreros Muertos, vuelve a acoger hoy (22.30 horas) otro de los conciertos de referencia de las fiestas de San Roque con la actuación de David Bustamante. El cantante cántabro presentará en Vilagarcía su nuevo disco «Inédito» dentro de la gira nacional con la que está recorriendo España desde hace ya varios meses.

El que es uno de los cantantes solistas más populares, llega con sus grandes hits y con un trabajo que reúne una decena de temas pop compuestos por el propio intérprete que, por primera vez, se ha lanzado a escribir sus propias canciones. «Este disco lo siento como un volver a empezar. Me siento, pleno, realizado, como si estuviera en el ecuador de mi carrera y hubiese descubierto una nueva faceta», explica el propio artista.

Desde que alcanzó la fama en la primera edición de Operación Triunfo en 2001, Bustamante ha construido una sólida trayectoria con once discos publicados, más de mil conciertos a sus espaldas y una legión de seguidores que supera los cuatro millones en redes sociales. Más de dos décadas después el de San Vicente de la Barquera asegura sentirse «más auténtico que nunca» en la víspera de su presencia en Vilagarcía.