La Confraría dos Viños Rías Baixas reúne a 150 cofrades en Ribadumia y Meis
La XIX edición del Gran Capítulo visitará varias bodegas de la comarca y descubrirá a los integrantes de treinta cofradías de España y Portugal el monasterio de Armenteira
A. G.
Ribadumia y Meis serán el escenario de la XIX edición del Gran Capítulo de la Confraría dos Viños Rías Baixas, entidad que promociona no solo al albariño, sino a todos los caldos que se elaboran en la zona sur de Galicia. El evento fue presentado por Jesús Paz, presidente de la entidad, en la bodega Lagar de Pintos, en compañía del alcalde de Ribadumia, David Castro. El encuentro se celebrará entre el viernes y el domingo y arrancará con una recepción precisamente en la bodega de Ribadumia, acto al que acudirán 150 cofrades de treinta cofradías asociadas a denominaciones de origen e indicaciones geográfica protegidas de España y Portugal.
El acto central tendrá lugar el sábado, con el desfile de las cofradías por las calles de Barrantes, la entrega de presentes a las cofradías asistentes y la toma de posesión de los nuevos miembros del Capítulo. El almuerzo oficial serán en la Carballeira de Ribadumia, mientras que, por la noche, acudirán al Combate Naval que se disputa en las playas de la Concha y Compostela. El domingo está contemplada una visita guiada al monasterio de Santa María de Armenteira, acompañados de la alcaldesa, Marta Giráldez, y una posterior subida al campo de golf para observar las vistas. El evento finalizará con un almuerzo campestre en el pazo de Torre de Quintáns. Paz destacaba ayer que «van a ser tres días intensos, pero daremos a conocer a nuestros visitantes la riqueza cultural, turística y gastronómica de O Salnés».
Nuevos cofrades del Gran Capítulo
Seis nuevos cofrades se sumarán a la larga lista que componen el Gran Capítulo de la Confraría, incorporación basada en sus vínculos con uno de los sectores económicos más importantes de la comarca. Los que tomarán posesión el próximo sábado son Juan Arosa Rodiño, empresario y viticultor de Meis; Antonio Reguera Repiso, empresario y comerciante de Pontevedra; José Basilio Castro Pintos, propietario de la bodega Lagar de Pintos; Eladio Piñeiro Charlín, fundador de Mar de Frades y bodeguero y viticultor; Sonia Otero, presidenta del Consello Regulador de las IXP Augardentes de Galicia; y Jorge Vila, cofundados del Instituto Galego do Viño.
