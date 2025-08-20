La Confraría dos Viños Rías Baixas reúne a 150 cofrades en Ribadumia y Meis

Ribadumia y Meis serán el escenario de la XIX edición del Gran Capítulo de la Confraría dos Viños Rías Baixas, entidad que promociona no solo al albariño, sino a todos los caldos que se elaboran en la zona sur de Galicia. El evento fue presentado por Jesús Paz, presidente de la entidad, en la bodega Lagar de Pintos, en compañía del alcalde de Ribadumia, David Castro. El encuentro se celebrará entre el viernes y el domingo y arrancará con una recepción precisamente en la bodega de Ribadumia, acto al que acudirán 150 cofrades de treinta cofradías asociadas a denominaciones de origen e indicaciones geográfica protegidas de España y Portugal.

El acto central tendrá lugar el sábado, con el desfile de las cofradías por las calles de Barrantes, la entrega de presentes a las cofradías asistentes y la toma de posesión de los nuevos miembros del Capítulo. El almuerzo oficial serán en la Carballeira de Ribadumia, mientras que, por la noche, acudirán al Combate Naval que se disputa en las playas de la Concha y Compostela. El domingo está contemplada una visita guiada al monasterio de Santa María de Armenteira, acompañados de la alcaldesa, Marta Giráldez, y una posterior subida al campo de golf para observar las vistas. El evento finalizará con un almuerzo campestre en el pazo de Torre de Quintáns. Paz destacaba ayer que «van a ser tres días intensos, pero daremos a conocer a nuestros visitantes la riqueza cultural, turística y gastronómica de O Salnés».