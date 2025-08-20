Cinco heridos, uno de carácter grave, tras chocar un autobús y una grúa en Meis

En el autobús, que cubría la línea entre Pontevedra y Vilagarcía, viajaban diez pasajeros

Los accidentados, entre ellos el conductor de la grúa, fueron trasladados al Hospital de O Salnés

Accidente entre un autobús que cubría la ruta Pontevedra-Vilagarcía y una grúa en Meis con cinco heridos

Cedido

R. A.

Cinco heridos, uno de consideración, fue el resultado de un accidente de tráfico que se registró este miércoles en la PO-531, a su paso por el lugar de A Goulla, en el municipio de Meis.

La alerta saltó poco después de las 16.30 horas, cuando el 112 comenzó a recibir llamadas de varios particulares alertando del choque entre un autobús de línea regular y una grúa.

Destrozos en el lateral del autobús.

Como consecuencia del impacto, resultaron heridos de carácter leve el conductor de la grúa, M.B.V. de 42 años y vecino de Vilagarcia, y cuatro de los diez pasajeros que viajaban en el autobús, A.I.F.G., M.A.D.P., F.L.D. y D.G.F. Todos fueron evacuados al Hospital de O Salnés por Ambulancias del 061, y según apuntaban algunas fuentes, uno de los accidentados estaría grave debido a un fuerte traumatismo.

Accidente entre un autobús y una grúa en Meis.

El Servicio de Emerxencias del Concello de Cambados viene de actuar en un accidente de tráfico en la PO-531 a su paso por Meis. El conductor de la grúa, y los pasajeros del autobus. En la intervención colabora Ambulancias del 061, Guardia Civil de Trafico, Atestados y Mantenimiento de Carreteras.

El 112 movilizó de inmediato a Urxencias Sanitarias de Cambados, a Protección Civil de Meis y a la Guardia Civil de Tráfico, mientras la situación en la que quedó el autobús provocaba retenciones a la altura del kilómetro 13, mientras la grúa acabó en un campo adyacente.

Estado en el que quedó la grúa que se desplazó hasta un campo adyacente a la carretera tras el impacto.

El autobús, que cubría la línea entre Pontevedra y Vilagarcía, tuvo que ser sustituido por otro vehículo debido a las secuelas que dejó el impacto contra la grúa.

