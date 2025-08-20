Cinco heridos, uno de carácter grave, tras chocar un autobús y una grúa en Meis

Cinco heridos, uno de consideración, fue el resultado de un accidente de tráfico que se registró este miércoles en la PO-531, a su paso por el lugar de A Goulla, en el municipio de Meis.

La alerta saltó poco después de las 16.30 horas, cuando el 112 comenzó a recibir llamadas de varios particulares alertando del choque entre un autobús de línea regular y una grúa.

Destrozos en el lateral del autobús. / FDV

Como consecuencia del impacto, resultaron heridos de carácter leve el conductor de la grúa, M.B.V. de 42 años y vecino de Vilagarcia, y cuatro de los diez pasajeros que viajaban en el autobús, A.I.F.G., M.A.D.P., F.L.D. y D.G.F. Todos fueron evacuados al Hospital de O Salnés por Ambulancias del 061, y según apuntaban algunas fuentes, uno de los accidentados estaría grave debido a un fuerte traumatismo.

Accidente entre un autobús y una grúa en Meis. / FDV

El Servicio de Emerxencias del Concello de Cambados viene de actuar en un accidente de tráfico en la PO-531 a su paso por Meis. El conductor de la grúa, y los pasajeros del autobus. En la intervención colabora Ambulancias del 061, Guardia Civil de Trafico, Atestados y Mantenimiento de Carreteras.

El 112 movilizó de inmediato a Urxencias Sanitarias de Cambados, a Protección Civil de Meis y a la Guardia Civil de Tráfico, mientras la situación en la que quedó el autobús provocaba retenciones a la altura del kilómetro 13, mientras la grúa acabó en un campo adyacente.

Estado en el que quedó la grúa que se desplazó hasta un campo adyacente a la carretera tras el impacto. / FDV

El autobús, que cubría la línea entre Pontevedra y Vilagarcía, tuvo que ser sustituido por otro vehículo debido a las secuelas que dejó el impacto contra la grúa.