Cinco heridos, uno de carácter grave, tras chocar un autobús y una grúa en Meis
En el autobús, que cubría la línea entre Pontevedra y Vilagarcía, viajaban diez pasajeros
Los accidentados, entre ellos el conductor de la grúa, fueron trasladados al Hospital de O Salnés
Cinco heridos, uno de consideración, fue el resultado de un accidente de tráfico que se registró este miércoles en la PO-531, a su paso por el lugar de A Goulla, en el municipio de Meis.
La alerta saltó poco después de las 16.30 horas, cuando el 112 comenzó a recibir llamadas de varios particulares alertando del choque entre un autobús de línea regular y una grúa.
Como consecuencia del impacto, resultaron heridos de carácter leve el conductor de la grúa, M.B.V. de 42 años y vecino de Vilagarcia, y cuatro de los diez pasajeros que viajaban en el autobús, A.I.F.G., M.A.D.P., F.L.D. y D.G.F. Todos fueron evacuados al Hospital de O Salnés por Ambulancias del 061, y según apuntaban algunas fuentes, uno de los accidentados estaría grave debido a un fuerte traumatismo.
El Servicio de Emerxencias del Concello de Cambados viene de actuar en un accidente de tráfico en la PO-531 a su paso por Meis. El conductor de la grúa, y los pasajeros del autobus. En la intervención colabora Ambulancias del 061, Guardia Civil de Trafico, Atestados y Mantenimiento de Carreteras.
El 112 movilizó de inmediato a Urxencias Sanitarias de Cambados, a Protección Civil de Meis y a la Guardia Civil de Tráfico, mientras la situación en la que quedó el autobús provocaba retenciones a la altura del kilómetro 13, mientras la grúa acabó en un campo adyacente.
El autobús, que cubría la línea entre Pontevedra y Vilagarcía, tuvo que ser sustituido por otro vehículo debido a las secuelas que dejó el impacto contra la grúa.
- O Grove: Quince años tirados en la gestión de las autocaravanas
- Cazados dos buzos furtivos portugueses que pescaban en Sálvora
- Una mujer cae al mar con su coche en Cambados
- El control de A Toxa está en juego
- El isleño Pablo Otero ya es el 70 del Celta
- Cambados también lucha en el incendio más grande de la historia de Galicia
- Vilagarcía se empapa de vida con multitudes, música y buen ambiente
- La vendimia es cuestión de días