Los catoirenses quieren gritar «mexan por nós»

Esta mañana se lleva a cabo una nueva concentración en protesta por las «carencias sanitarias» que vive Catoira. Bajo el eslogan «Mexan por nós e temos que dicir que chove», el vecindario se manifiesta con paraguas exigiendo la vuelta de la ambulancia medicalizada al Hospital del Salnés.

«Para recetar un antibiótico te envían a Vilagarcía», aseguran desde la plataforma, que también pone en duda la supuesta «sustitución del pediatra durante la última quincena de agosto» y anima a los vecinos a continuar con la campaña de firmas para reclamar sus peticiones en el Hospital del Salnés el próximo 3 de septiembre.