Catoira ofrecerá apoyo legal a sus vecinas afectadas por violencia
Catoira
A partir de mañana Catoira ofrece servicio de asistencia jurídica a mujeres. El abogado del Centro de Información á Muller (CIM) atenderá una vez a la semana a las vecinas, que recibirán asesoramiento y defensa en casos de violencia de género, divorcio o custodia, entre otros.
El letrado podrá representar en procesos y elaborar documentos. Anuncian que, «más adelante, habrá atención psicológica especializada e información sobre igualdad y servicios de intervención social, todo de forma confidencial».
