Arousa Moza organiza una visita a Carreirón

La asociación Arousa Moza continúa con su programación veraniega en la recta final del mes de agosto. Este viernes, los jóvenes arousanos podrán visitar el Parque Natural de Carreirón, ubicado en A Illa. «Exploraremos este espacio natural y descubriremos su magia», anuncian desde la organización.

Esta actividad va dirigida a jóvenes hasta los 18 años y es totalmente gratuita, ya que forma parte del programa +Juventud lanzado por la Diputación de Pontevedra. La salida está programada para las 9.00 horas desde el local de Arousa Moza en Vilagarcía (Jardín Doutor Fleming, 2) y el autobús partirá hacia la isla media hora más tarde. La vuelta al mismo punto está prevista para las 13.30.

Para está excursión tan solo hay treinta plazas disponibles. Además, es necesaria la inscripción previa, que se tendrá en cuenta por orden y se debe realizar a través del enlace facilitado en la biografía de la cuenta de Instagram de Arousa Moza.