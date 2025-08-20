Arousa también lucha en Ourense: «El primer día salvamos una aldea»

Las comarcas de O Salnés y Ullán también se han sumado a la marea solidaria que recorre Galicia ante la catástrofe incendiaria que está padeciendo la provincia de Ourense. Tanto vecinos como profesionales de los diferentes servicios de seguridad y emergencias se están implicando a través del donativo de alimentos y material e incluso participando de manera activa en tareas de extinción.

Los efectivos desplazados estos días se están centrando fundamentalmente en la protección de la población y sus propiedades al contar con los medios más apropiados para estos escenarios. De hecho, tuvieron un papel fundamental en algunos casos, como cuenta un bombero procedente de los parques de O Salnés: «El primer día salvamos con los compañeros de Xinzo y otros la aldea de As Chás (Oímbra). No había ningún medio, los vecinos estaban vendidos y el fuego no dejaba de avanzar hacia sus casas».

El equipo del servicio de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía vivió una situación similar en Barcia (Melón). Un frente se reactivó «y estaba bajando hacia las viviendas. Había bastante riesgo, así que nos movilizaron a la línea de defensa para proteger un núcleo de unas 30 casas», contaba su jefe, Francisco Busto, al regreso de una jornada extenuante de casi 24 horas, vivida por los seis vilagarcianos.

As Chás, donde evitaron lo peor. | B. Lorenzo / Efe

Todos los participantes están yendo de manera voluntaria y el Consorcio de Bombeiros de Pontevedra está enviando todos los días, y desde el 12 de agosto, a cuatro miembros, que hacen turnos de hasta 16 horas y regresan a por el relevo. «No sabemos si esto se pagará ni por cuánto, pero nos da igual», comentaba uno de sus ellos.

«En 21 años, no vi nada así»

La vocación de servicio público va por delante y también ha empujado a compañeros de otros cuerpos y entidades a dejar de lado sus días de descanso e incluso de vacaciones. Este medio ha tenido conocimiento de que agentes de la Guardia Civil de O Grove y de otros puestos de O Salnés, así como del Seprona de Vilagarcía, también han respondido a la petición de ayuda.

Sin olvidar a Emerxencias Cambados, que incluso envió medios a los Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, cuando se unieron, conformando el incendio más grande de la historia de Galicia desde que hay registros; un triste récord que después, y por lo menos hasta ayer, le arrebató el de Larouco (unas 20.000 hectáreas).

Efectivos arousanos en uno de los focos. | FdV

Los arousanos han estado trabajando en diferentes poblaciones afectadas por los fuegos de Carballeda de Avia y Beade (ayer iban 3.500 hectáreas quemadas) y Oímbra y Xinzo (unas 15.000).

Y no se han lo han pensado dos veces, como tampoco lo hicieron ante otros episodios negros de la historia de Galicia y de catástrofes como la dana, porque no sobra ningún medio: «En mis 21 años de profesión, nunca había visto nada igual, con tantos frentes de llamas a la vez».

Están trabajado en estrecha colaboración con los efectivos locales y en permanente contacto con el centro de coordinación Cecop y Medio Rural y sus brigadas y coinciden en un diagnóstico: la peligrosa proximidad de la masa forestal a los núcleos habitados. De hecho, los de Vilagarcía también estuvieron desbrozando zonas para restar combustible, además de refrescar superficies ya quemadas para evitar la reactivación de focos. «Los incendios se apagan en invierno, no en verano», resumía un bombero.

Una de las zonas donde estuvo Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía. / FdV

Asimismo destacaron la implicación de los vecinos que, a pesar de la «angustia y la desesperación», les sujetaron mangueras, llevaron comida y agua e incluso les ofrecieron un lugar para dormir y quedarse más tiempo. «Se volcaron de una manera tremenda».

«Tardas lo mismo en ir que en andar subiendo cosas a las redes»

Toda Galicia está en vilo y se han creado redes de ayuda a Ourense de todo tipo. Existe una para el acopio de alimentos y material para luchar contra los fuegos, pues los vecinos afectados se están sumando a los efectivos antiincendios para salvar sus hogares. Uno de los que han respondido a la llamada de estos puntos de recogida es el músico y propietario de la sala de conciertos Krazzy Krae, Gustavo Rey. Ayer cogió una furgoneta con su amigo Xoán y pusieron rumbo a la ciudad de As Burgas para entregar los donativos que empezaron a recoger apenas 24 horas antes.

Material donado que salió ayer de Cambados a Ourense. | FdV

«No hubo nada concreto que me removiera. Supongo que si en Cambados nos pasara lo mismo, vendría mucha gente a ayudar, como sucedió con el Prestige y siguiendo esa filosofía de que el pueblo salva al pueblo, porque si esperamos por los de arriba... Nos puede arder el salón de casa», contaba.

Decidió ir directamente en lugar de acudir a otros más cercanos, como el de Vigo, para ser más rápidos. Entre otras cosas, llevaron lo más demandado ahora mismo como guantes, calderos, batefuegos... «Lo que no sé es porqué no lo hace más gente. Echas el mismo tiempo sentando en el sofá subiendo fotos a las redes, que en una furgoneta llevando cosas», añadió, destacando a quienes respondieron a su llamada.