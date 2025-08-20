Aparece un vertido aceitoso en un afluente del río Umia
T. Hermida
Meaño
Detectado un vertido en el linde entre la parroquia meañesa de Padrenda y la cambadesa de Castrelo.
Se trata de una cuneta que discurre paralela al vial que baja de Castrelo para enlazar con la vaguada que luego de acceso a las primeras casas de los núcleos poblacionales de Pazo do Monte.
Son aguas cargadas de sustancias aceitosas que emanan de una tubería de la cuneta baja para acabar en el regato de Tabueiros que, a su vez, vierte al Umia.
