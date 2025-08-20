La actividad de los furtivos de bañador desciende en las playas de A Illa

Todavía no se ha acabado el verano, pero una de las grandes amenazas que sufría el marisqueo a pie en A Illa parece haber disminuido de forma importante este año. El furtivismo de bañador sigue estando presente pero este verano no se han registrado casos tan sangrantes como los ocurridos en años anteriores. Así lo reconoce el patrón mayor de A Illa, Juan José Rial Millán, que apuntaba ayer que «este año han sido menores las incidencias pese a que en nuestras playas hemos tenido más de medio millón de visitas solo en el mes de julio».

La última incidencia de estas características tuvo lugar el pasado fin de semana, cuando los vigilantes detectaron a una familia al completo retirando marisco de las playas. «Les incautamos algo más de tres kilogramos y todavía tuvimos que escuchar cosas como que la playa es libre o cuestionar el trabajo de las mariscadoras». Sin embargo, Millán hace hincapié en que estas actitudes ya no son tan habituales y, sobre todo, «nos estamos encontrando con una gran colaboración por parte de los bañistas, que no dudan en alertar a los teléfonos de los vigilantes cuando observan alguna situación irregular». Además de ese incidente, también «se ha sorprendido a algún bañista con medio kilo de almejas, pero la mayor parte de ellos, en cuanto se les dice que no pueden llevárselo, lo devuelven al mar sin enfrentarse a los vigilantes, una actitud que no se mostraba hace algunos años».

El patrón mayor insiste en que el furtivismo de bañador «no es una cuestión de desconocimiento, se han hecho campañas de todo tipo y prácticamente en todas las playas hay carteles que informan de que no se puede retirar el marisco, sino que la mayor parte son gente que ignora adrede estas prohibiciones, sin valorar el trabajo que realizan las mariscadoras durante todo el año para que haya marisco en las playas».

El pósito continuará con las tareas de vigilancia hasta que finalice el verano. De hecho, las mariscadoras llevan desde el pasado mes de junio realizando tareas de control en todas las playas, colaborando con los vigilantes a la hora de descubrir a la actividad de los furtivos de bañador. Ese trabajo no resulta nada sencillo, ya que A Illa cuenta con más de ochenta playas y la mayor parte de ellas son explotadas por el marisqueo a pie.