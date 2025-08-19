Vilanova se reunirá con el Intecmar para la apertura definitiva de O Ariño

La cofradía de Vilanova va a solicitar una entrevista con los responsables del Intecmar para analizar la posibilidad de que el banco marisquero de O Ariño, uno de los más productivos de cuantos gestiona, pueda abrir de manera definitiva, al considerar que se ha acabado el problema de vertidos que llevó a su cierre temporal en diciembre de 2023.

El patrón mayor, Lino Díaz, apuntaba ayer que «ya hemos realizado nueve muestreos en diferentes puntos, y en todos ellos, los resultados nos dan una catalogación excelente, de Zona A, por lo que consideramos que no tiene sentido mantener la apertura provisional que se nos otorgó en el mes de junio».

Incluso en algunos de los muestreos, los resultados han sido mejores que en otros puntos que están catalogados como Zona B (apta para la extracción del marisco), por lo que la intención del pósito es plantearle al Intecmar no volver a cerrar el banco marisquero a finales de septiembre, cuando expira la autorización provisional.

Los problemas con O Ariño se detectaron a finales del año 2023, cuando las analíticas que se realizaban en la zona detectaron unos niveles excesivos de aguas residuales. Eso llevó a la Consellería do Mar a decretar su cierre de forma inmediata. Concello, concesionaria del alcantarillado y cofradía de Vilanova se lanzaron entonces a una búsqueda febril del origen de esos vertidos. Realizaron inspecciones a toda la red de alcantarillado, sellando fisuras y posibles filtraciones, además de cambiar los bombeos de impulsión más próximos a la zona de O Ariño y O Esteiro. Durante esos trabajos no se localizó un vertido al que se le pudiese achacar esa situación y, al mismo tiempo, comenzaron a realizar sus propias analíticas para comprobar si los datos se ajustaban a los que manejaba Intecmar.

Esas analíticas consiguieron que abriese O Esteiro ya con la campaña de Navidad de 2024 iniciada, pero no O Ariño, lo que supuso un nuevo golpe económico para los mariscadores adscritos a la Cofradía de Vilanova. Tras nuevas analíticas que indicaban que las aguas estaban en perfectas condiciones, Mar se avino a conceder una apertura provisional que llegaría en el mes de junio y que se extiende casi hasta octubre, cuando se inicia el libre marisqueo. Sin embargo, el pósito considera que, tras todas las analíticas realizadas, el banco marisquero debería permanecer abierto de manera constante y bajo la gestión del propio pósito.