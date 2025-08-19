Tráfico instruyó 163 sanciones en la Festa da Auga

La Guardia Civil ha comunicado el resultado de los controles de carretera efectuados durante la pasada Festa da Auga. De este modo puede decirse que a las alcoholemias positivas detectadas y denunciadas por la Policía Local de Vilagarcía, de las que ya se dio cuenta en FARO el propio sábado, hay que sumar 163 denuncias más diligenciadas tanto ese día como el viernes por el instituto armado.

Fruto de los controles efectuados y de «las vigilancias discretas» de aquellos que trataban de eludirlas, «se formularon 98 denuncias por conducir superando las tasas de alcohol o con presencia de drogas en el organismo», resultando «dos conductores investigados por vía penal como supuestos autores de delitos contra la seguridad vial, al superar las tasas legalmente establecidas».

Así se vivió la Festa da Auga 2025 en Vilagarcía. / Noe Parga

Pero eso no es todo. También se prescribieron «65 denuncias por infringir la normativa de tráfico y seguridad vial, 43 relacionadas con el Reglamento General de Circulación, 6 con el de conductores, 14 con el Reglamento General de Vehículos y dos por carecer del seguro obligatorio».

Al igual que se instruyó «una denuncia de acuerdo con la ley de protección de la seguridad ciudadana y varias relacionadas con la normativa de transportes».

Taxistas furtivos

Esto último guarda relación con la localización de un conductor que realizaba transporte público de viajeros «sin haber obtenido la correspondiente licencia». Y lo más llamativo es que «ya había sido denunciado dos semanas antes en la Festa do Albariño de Cambados», junto a otros tres conductores que también «transportaban viajeros de manera ilícita».

Uno de los controles desplegados en Vilagarcía. / Noe Parga

Los denunciados por conducir «taxis pirata» se enfrentan a sanciones que pueden superar los 4.000 euros, tal y como destaca Tráfico Pontevedra.

Desde este departamenrto esgrimen que los controles de los días 15 y 16 en Fontecarmoa, Carril, Rubiáns y otros puntos de Vilagarcía implicaron a agentes de toda la provincia.

Fueron «puntos de verificación de alcohol y drogas, tanto estáticos como dinámicos, de inspección de transportes, así como varios puntos de regulación en los momentos de mayor intensidad circulatoria».

La Guardia Civil termina apelando a la concienciación ciudadana y remarcando "la importancia de realizar una conducción segura, máxime en este tipo de eventos con gran afluencia de público».