El Super 11 deja 50.000 euros en Vilagarcía

El sorteo Super 11 dejó en Vilagarcía un premio de 50.000 euros en un boleto premiado con 10 aciertos de 11 números jugados, en el sorteo del pasado lunes 18 de agosto.

El vendedor de la ONCE que repartió suerte al afortunado es Benjamín Outeda Rodiño. El Super 11 es un juego que consiste en elegir entre 5 y 11 números de los 85 disponibles en la combinación con una jugada mínima de un euro.