Seis efectivos vilagarcianos camino a Ourense para luchar contra las llamas

El equipo de Emerxencias de Vilagarcía partió ayer a las 9.00 horas para colaborar en el operativo contra la ola de incendios que está quemando Ourense. Asisten seis agentes: cinco del Servicio Municipal de Protección Civil y un voluntario de Protección Civil experimentado en estas situaciones. Al mando va el jefe del servicio municipal, Francisco Busto. Con ellos, llevan un camión cisterna y dos 4x4. La concelleira de Seguridade, Tania García, les deseó suerte en la sede de Agustín Romero.

Las zonas de Ribeiro y Ribadavia, sumadas a labores concretas de protección de las viviendas que puedan estar amenazadas por el fuego, serán sus responsabilidades. Lo harán en turnos de dos días, de manera que, en función de lo que establezca el mando, el mañana saldría un nuevo grupo de vilagarcianos para darles el relieve.

Desde Ravella aseguran que «el servicio queda cubierto para atender cualquier emergencia que pueda surgir durante las fiestas».

Los trabajadores de Emerxencias y los voluntarios de Protección Civil ya habían dado una muestra de su solidaridad, al desplazarse hasta Valencia para colaborar en las tareas de socorro tras la DANA sufrida el pasado año.

Tanto entonces como ahora, la decisión de profesionales y voluntarios contó con el apoyo del gobierno municipal «que no dudó en disponer de todos los medios que sean necesarios para esa labor», sostienen desde el Concello.