Real Club Regatas de Galicia, de gala en O Castriño

El Real Club de Regatas Galicia, con sede en Vilagarcía, reunió a casi dos centenares de personas durante la celebración de su gala de verano en el Pazo O Castriño.

Fue la segunda edición de la glamurosa velada que promueve esta entidad con más de un siglo de historia y tradición náutica.

El club vilagarciano, fundado en 1902, cuenta con un destacado legado, siendo su primer presidente John Trulock, abuelo del Nobel de Literatura Camilo José Cela.

En los últimos dos años ha ampliado su proyección hacia el ámbito social, además de la organización de regatas a la que ha estado tradicionalmente dedicado el club.

El nombramiento de Cristina Plaza Otero el año pasado como directora de eventos ha impulsado este tipo de iniciativas. Junto a su nuevo colaborador, José Antonio Blanco, incorporaron innovaciones para esta edición como el photocall, que permitió que todos los asistentes se llevasen un imborrable recuerdo de la noche.

Casa Solla fue el restaurante encargado de la cena cóctel, que estuvo acompañada por una rifa con atractivos premios, entre los que destacaron una noche para dos con desayuno y spa en el Gran Hotel Nagari de Vigo, una entrada al spa de la recién inaugurada Aldea Rural Calma, en Sanxenxo, un vale para una comida o cena en el restaurante El Olivo, de Vigo, y un vale descuento de 50 euros en la tienda de decoración Sanivoros, de Sanxenxo.

La celebración continuó con música y baile hasta altas horas de la madrugada, con protagonismo absoluto para Álex Pita.

Con iniciativas como esta, el Real Club de Regatas Galicia reafirma su compromiso no solo con la promoción del deporte náutico, sino también con el fortalecimiento de su vida social, creando experiencias que unen generaciones y consolidan al club como un referente en Galicia.

Entre los asistentes estaban el recién nombrado comandante director de la Escuela Naval de Marín, Tomás Clavijo Rey-Stolle, y Nadia Chaibedraa-Tani, en representación del prestigioso club financiero Génova, con sede en Madrid.