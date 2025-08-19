Meaño saca a contratación las obras de la calle Herminia Fariña

El Concello de Meaño ha sacado a contratación la obra «Nuevo trazado de la Rúa Herminia Fariña», un vial un vial de 210 metros de longitud y sin salida que sube desde el centro de la localidad de Meaño hasta el CEIP As Covas. Se trata en una calle muy transitada por peatones, por cuanto da acceso al centro de salud, al centro rural polivalente de mayores y al propio colegio. En esencia se trata de ensanchar esa calle para hacer más fluido y seguro el tráfico de vehículos en ambos sentidos, más aun cuando por él se sirve el transporte escolar.

Las empresas interesadas disponen hasta el 1 de septiembre para presentar sus ofertas. El proyecto conlleva ampliar el vial, humanizarlo y reducir el arco de las dos curvas que tiene.

Para acometer esta obra se hizo preciso un proceso de expropiación de 268 metros cuadrados de suelo urbano, lo que supuso un desembolso de 36.862,25 euros entre los cuatro propietarios afectados.

Por otra parte, el pleno de Meaño acordó demandar de la Xunta una segunda ambulancia medicalizada para O Salnés en verano, haciendo posible que una de ellas tenga como base estable todo el año el Hospital Comarcal de O Salnés.

También se acordó por unanimidad instar a la Xunta a habilitar una partida de fondos para los concellos poder hacer cumplir la ley de bienestar animal y actuar en el caso de perros abandonados o muertos y en la erradicación de colonias felinas.