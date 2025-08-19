Luis Arosa elogia la implicación de los vecinos en la limpieza de las fincas urbanas

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, destacó lo que califica como una «respuesta ejemplar» de los vecinos a la campaña de limpieza de fincas que el Concello puso en marcha el pasado mes de mayo con el objetivo de prevenir posibles incendios. Desde el inicio de la campaña, el Concello remitió de oficio cientos de comunicaciones a los propietarios de parcelas que estaban sin cuidas, recordando su obligación legal de mantener los terrenos limpios y en condiciones adecuadas.

El regidor asegura que «un porcentaje muy elevado de propietarios, tras recibir la notificación, actuaron con rapidez y responsabilidad, procediendo a la limpieza de sus fincas en el tiempo y forma establecidos, algo que consideramos un ejemplo a seguir y que demuestra que en A Illa existe una clara conciencia de que mantener limpias las fincas no solo es una obligación legal, sino una medida fundamental de prevención de incendios».

En cuanto a las fincas que no han sido atendidas, Arosa recuerda que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado las notificaciones y, de no actuar en el plazo de 15 días establecido, «será el Concello el que proceda directamente a la ejecución subsidiaria de la limpieza, asumiendo inicialmente los trabajos y repercutiendo el coste a los titulares de las parcelas». Arosa asegura que el Concello de A Illa va a ser «muy firme» en esta cuestión ya que no está dispuesto a permitir que «unas pocas parcelas sin atender pongan en riesgo la seguridad en A Illa; la mayoría está cumpliendo, y eso merece un reconocimiento, pero también es necesario actuar con determinación en aquellos pocos casos que no corresponden».

El regidor también hace un llamamiento a la colaboración ciudadana emplazando a los vecinos a que «si detectan parcelas que pudiesen suponer un riesgo o quedasen sin limpiar, que nos lo comunique ya que nuestra intención es actuar con rapidez y eficacia ya que, ante la situación que se está viviendo en Galicia, con alerta máxima por los incendios, no podemos bajar la guardia».

Arosa también se solidarizó ayer con los municipios que están siendo víctimas de la plaga de incendios que asola los montes de Ourense en estos momentos.