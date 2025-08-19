A Illa invirtió 31.896 euros en servicios mancomunados

El Concello de A Illa destinó un total de 31.896 euros a los servicios prestados por la Mancomunidade de O Salnés durante el primer cuatrimestre de 2025. El teniente de alcalde del municipio y representante del BNG en el ente comarcal, Manuel Suárez, explicaba ayer que estos servicios incluyen desde mantenimiento de infraestructuras hasta gestión ambiental, reflejando el compromiso con el bienestar público y la sostenibilidad del territorio que conforma A Illa.

Las partidas principales de ese gasto fueron gastos generales (7.058 euros), reparación de baches (3.008 durante tres semanas de servicio), minipalas limpiadoras (6.338 durante cuatro semanas, servicio de medio ambiente (4.309), trampas para velutinas (1.934) y gestión de terrenos (2.676 para la ampliación del hospital y la ampliación de la ETAP).

Las inversiones responden «a necesidades clave del municipio y la colaboración con la Mancomunidade permite optimizar los recursos y ofrecer servicios especializados de manera eficiente».

Suárez insiste en que «estos datos reflejan una gestión eficiente y comprometida con los vecinos; optimizando recursos en servicios importantes para este Concello, siempre con un enfoque de sostenibilidad y proximidad».