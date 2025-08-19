Identifican a siete menores como presuntos autores del robo en un colegio de Cambados
La Guardia Civil recupera los cinco ordenadores sustraídos a finales de junio
Agentes del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Cambados han identificado a siete menores de edad, y a sus representantes legales, cuatro de ellos mayores de 14 años y tres menores de 14 años vecinos de Cambados, A Coruña y Canarias como relacionados en la sustracción de los objetos en el interior del CEIP San Tomé de Cambados.
Presuntamente los menores habrían accedido al interior del recinto a finales del mes de junio y tras fracturar una cristalera accedieron al interior del edificio sustrayendo botellas, material de oficina y cinco ordenadores portátiles, explica el Instituto Armado en un comunicado.
Tras la denuncia interpuesta por los hechos, agentes del equipo de investigación de Cambados se hacen cargo de la misma y fruto de las pesquisas recuperaron tres ordenadores marca HP, un ordenador marca Acer, un ordenador marca Lenovo, dos grabadoras de DVD marca HP, un cargador de ordenador portátil, unos auriculares con micrófono y varios cables de conexión USB y VGA. Las diligencias serán remitidas a la Fiscalía de Menores de Pontevedra
