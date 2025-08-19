El hombre detenido por el atropello con víctimas y fuga tiene 24 años

La Guardia Civil de Tráfico de Pontevedra ofreció esta mañana más datos sobre el atropello con heridos y fuga registrado en la Fiesta del Agua, del que ya informó FARO DE VIGO el sábado.

Detalla el instituto armado que el conductor es un vecino de Arteixo (A Coruña), de 24 años de edad, que fue detectado en uno de los controles de carretera, al observarse que su vehículo presentaba daños en el parabrisas delantero.

Así avanza la madrugada previa a la Festa da Auga en Vilagarcía. / M. Méndez

Finalmente, el resultado arrojado en las pruebas de detección de alcohol en aire espirado fue de más de 0,60 mg/l.

«Posteriormente se tuvo conocimiento que esos daños estaban relacionados, junto con el conductor y el vehículo implicados, con el atropello a un peatón que resultó herido de consideración»,en la plaza del Doctor Carús.

La colaboración de Policía Local y Guardia Civil permitó dar con el autor, investigado por «un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, un delito de abandono del lugar del accidente y otro de lesiones por imprudencia».