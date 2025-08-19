Un herido leve tras el choque de dos vehículos en O Terrón

Un herido leve es el resultado de un accidente que se registró ayer en la PO-306, a la altura de O Terrón, en Vilanova de Arousa. El siniestro ocurrió poco antes de las 9.56, cuando chocaron dos vehículos en el kilómetro 1 de la PO-306, que une o Terrón con Caleiro. Un particular alertó al 112 de lo ocurrido y el servicio de emergencias movilizó a una ambulancia del 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de mantenimiento de carreteras. El conductor de uno de los vehículos fue atendido por los sanitarios al presentar dolor en un brazo.