Galicia produce el 76% de la acuicultura marina de España

El Ministerio de Agricultura acaba de hacer público su informe anual sobre la producción de acuicultura en España. Del mismo se desprende que Galicia se consolida como clara potencia del sector, especialmente en lo referido a moluscos, con el mejillón como abanderado.

Hay que diferenciar entre acuicultura continental y acuicultura marina, siendo esta última la que deja patente el enorme potencial del «oro negro» de batea.

Prueba de ello es que en 2024 la acuicultura comercializó en España 251.983 toneladas de peces y moluscos –con anecdóticas cantidades de crustáceos y macroalgas– de las que nada menos que 191.218 correspondieron a la comunidad gallega.

Esto representa un llamativo 76%, que aún siendo importante es un porcentaje que se queda corto cuando se habla exclusivamente de la producción de moluscos, ya que en este caso Galicia eleva su participación en la acuicultura marina española hasta el 96%. La misma proporción que alcanza cuando se trata solo de mejillón.

Muy diferentes son las cosas con los peces de acuicultura marina, ya que la producción total en España supera las 65.000 toneladas y Galicia apenas llega a las 11.000: algo más de 795 toneladas de lenguado senegalés o rubio y 10.058 toneladas de rodaballo.

Moluscos

Empezando por los moluscos, decir que Galicia generó el año pasado 180.352 toneladas, para un total en España de 186.759 toneladas.

La especie más abundante, como se explicaba anteriormente –y como ya avanzó FARO DE VIGO el pasado mes de mayo–, del mejillón, con 178.815 toneladas en la comunidad gallega, frente a 184.593 toneladas en todo el país.

Al «oro negro» de las bateas gallegas se sumaron en esta región especies de acuicultura marina como la almeja babosa y la almeja fina, con 31 y 11 toneladas, respectivamente, que representan el 100% del total producido en España.

De Galicia también salieron al mercado durante el pasado ejercicio 741 de las 750 toneladas de almeja japónica cultivada en territorio nacional, a las que se sumaron las únicas 56 toneladas de berberecho producidas.

Ostra

La ostra plana, con 209 toneladas en España –todas ellas cultivadas en Galicia— y la ostra rizada, con 481 toneladas en aguas gallegas –1.102 en toda la costa española– completan el balance del grupo biológico de los moluscos de acuicultura marina, según los datos que maneja el Ministerio.

Deteniéndose en esta familia hay que hacer hincapié en el mejillón, ya que las casi 179.000 toneladas gallegas de «Mytilus galloprovincialis» despachadas en 2024 superan con claridad las 2.702 asignadas a la Comunidad Valenciana, las 2.738 producidas en Cataluña, las 76 toneladas de Baleares y las casi 261 toneladas de Andalucía.

En cuanto al rendimiento económico que todo esto ha generado, procede resaltar que los moluscos arrojaron el año pasado un resultado de casi 155 millones de euros en todo el país, correspondiendo casi 142 millones a Galicia. El mejillón representó, respectivamente, 138 y casi 129 millones de euros.

Muy por encima de los cerca de 10 millones de euros obtenidos en el país con la almeja japónica cultivada y de los 4,5 millones que genero la ostra rizada, limitándose la ostra plana a 1,3 millones y la almeja fina a 474.000 euros.

El dominio gallego queda puesto de manifiesto también si se explica que la Comunidad Valenciana facturó menos de 5 millones de euros por el total de moluscos, que Cataluña logró alrededor de 6,5 millones y que Andalucía generó algo más de un millón.

Peces

Por su parte, los peces de acuicultura marina generaron 644 millones de euros en todo el Estado, de los cuales más de 105 millones fueron obtenidos en Galicia, superada por Murcia, con 151 millones de euros, y la Comunidad Valenciana, que facturó casi 147 millones.

Por detrás quedan los 109 millones de euros de Cataluña, los 75 millones que lograron los acuicultores canarios y cerca de 57 millones de euros de Andalucía.

Las especies más rentables , como es habitual, fueron la lubina, con 239 millones de euros, atún rojo o atún de aleta azul, que superó los 184 millones de euros, el rodaballo, con 93 millones y la dorada, que rozó los 72 millones de euros.

Los datos ahora expuestos por Agricultura reafirman los avanzados por la Consellería do Mar, y recogidos en FARO DE VIGO, hace tres meses, cuando se apuntó que la producción acuícola de la comunidad gallega se había elevado en 2024 hasta las 191.219 toneladas y los 247 millones de euros.

En aquel momento ya se reflejaba la tímida recuperación del mejillón, después de un 2023 muy malo, en las provincias marítimas de Vigo y A Coruña, mientras que la de Vilagarcía perdía 10.000 toneladas y casi 4 millones de euros.

Distritos marítimos

Se dijo entonces, en base a los datos manejados por la Consellería do Mar, que en la vilagarciana, el distrito de Cambados generó 27.319 toneladas y 20 millones de euros en 2024, el de O Grove alcanzó las 22.283 toneladas por cerca de 17 millones de euros y el distrito marítimo de Vilagarcía descargó 22.235 toneladas de mejillón, por importe de unos 13 millones de euros.

El de Ribeira alcanzó durante el pasado ejercicio las 6.528 toneladas de mejillón y 6 millones de euros, situándose el de A Pobra do Caramiñal en 21 millones de euros y 33.000 toneladas.

Puede recordarse, igualmente, que el distrito marítimo de Cangas colocó en el mercado más de 24.234 toneladas (20 millones de euros) en 2024; el de Portonovo hizo lo propio con 10.248 toneladas (6,3 millones de euros); el de Bueu despachó 9.186 toneladas (8 millones de euros); el distrito marítimo de Redondela descargó 4.421 toneladas (3,4 millones de euros); el de Vigo vendió 2.338 toneladas de mejillón (1,8 millones de euros) y Baiona se quedó en 943 toneladas (936.000 euros).

A su vez, la provincia marítima, la de A Coruña generaba 7.472 toneladas y 5,5 millones de euros en el distrito de Muros, 5.863 toneladas y 3,7 millones de euros en el de Sada, 1.534 toneladas y 987.000 euros en Camariñas y 1.653 toneladas (1 millón de euros) en el distrito de Noia.