La fiesta de Vilagarcía aumentó las urgencias durante el puente

La masiva afluencia de turistas a la comarca y la celebración de la Festa da Auga de Vilagarcía fueron elementos determinantes para disparar las atenciones médicas en los servicios de urgencias de los centros de salud arousanos y del Hospital do Salnés durante el puente festivo de la Ascensión.

El Sergas explica que fueron 5.148 las asistencias prestadas por los servicios de urgencias hospitalarios y extrahospitalarios en el Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés.

Y hace hincapié en que «entre los días 14 y 17» el Punto de Atención Continuada (PAC) de San Roque (Vilagarcía) «atendió un total de 667 urgencias», a las que se sumaron 292 en el masificado Concello de O Grove y 412 en el PAC de Cambados.

Un joven herido durante la fiesta. / M. Méndez

A lo que cabe añadir, por cuanto atiende tanto a Sanxenxo como a Meaño, lo sucedido en el centro de salud de Baltar, que asumió durante el puente festivo 515 urgencias.

Otros como el PAC de Caldas de Reis llegaron a 293 urgencias, el de Marín atendió 280 y el PAC de Bueu, 184.

En lo referido a las hospitalarias, el Sergas comunica que el Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés atendió, en el mismo periodo, «un total de 1.768 urgencias», de las cuales 1.177 correspondieron al Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra y las 591 restantes, al Hospital Público do Salnés.

Todo esto, a juicio de la Consellería de Sanidade, deja patente la intensa y continuada atención médica prestada durante el puente y, muy especialmente, con motivo de la celebración de eventos festivos tan multitudinarios como la vilagarciana Fiesta del Agua –en el marco de San Roque 2025–, o la fiesta de la Virgen Peregrina, en la ciudad de Pontevedra.