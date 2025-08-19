El Festaclown echa a andar con acrobacias y solidaridad

El Festaclown arrancó en Vilagarcía para convertir la ciudad en gran escenario de risas, música y compromiso social. La que es una de las citas más emblemáticas de las fiestas de San Roque dio el pistoletazo de salida con dos citas en una jornada inaugural que confirmó su condición de referente del circo contemporáneo y del humor.

La primera gran propuesta llegó a la Praza de Galicia con el espectáculo «Minotauro» de Nacho Flores, que desplegó una sorprendente estructura de madera convertida en reto escénico gracias a la interacción con el público y la música en directo. La velada culminó en la Praza da II República con la gala solidaria «Circo contra la barbarie», un clásico del Festaclown organizado junto a la ONG Pallasos en Rebeldía. La edición de este año, en apoyo al pueblo palestino, reunió a nombres como Mercedes Peón, Mago Teto, Kote Malabar, Marta Iglesias o Zirko Txosko, que combinaron magia, música y clown en una llamada colectiva contra la violencia.

La entrada fue gratuita, aunque el festival habilitó una fila 0 y una taquilla inversa para quienes quisieran contribuir con donativos a los proyectos solidarios en Palestina. Una vez más, el Festaclown demostró que es mucho más que un escaparate artístico: es un espacio donde el humor se convierte en un altavoz de compromiso social.

El acróbata Nacho Flores durante el show. | N. Parga

Tras su estreno multitudinario, el festival vive hoy martes su segunda jornada con una programación que combina inclusión, circo y danza. Desde las once de la mañana, el centro de la ciudad se llenará de ritmo con «Animart», animación itinerante impulsada por los colectivos Igualarte y Con Eles, que reivindica la participación de las personas con discapacidad al son de la banda Iguatuke.

La Praza da Ravella será escenario a mediodía de las ocurrencias de Charlatán Rodríguez, personaje creado por Rendos Pequeno, que arrancará sonrisas a base de música, humor y soluciones imposibles.

Ya por la tarde, la cita está en la Praza de Galicia (19.30 horas) con «Circo Cambuche», del payaso Henriko, una emotiva tragicomedia sobre los recuerdos de un viejo circo familiar, donde el funambulismo simboliza el hilo entre generaciones. La jornada culminará a las 21 horas en la Praza da II República con «Dance Join», de Marta Alonso Tejada, un espectáculo interactivo que fusiona danza, clown y música, rompiendo la barrera entre artistas y espectadores.