La excavación en Outeiro do Cribo se iniciará en septiembre

Tras años de espera por cuestiones administrativas, el Concello de Meis ha adjudicado la actuación arqueológica con la que se quiere poner en valor los petroglifos de Outeiro do Cribo, en Monte Castrove. La empresa adjudicataria de la actuación ha sido Citania Arqueoloxía, cuyos técnicos tienen previsto comenzar a trabajar en la zona a partir del mes de septiembre, unos trabajos que se extenderán aproximadamente un mes.

El objetivo con el que comenzarán a trabajar será el de excavar los estratos más próximos a la roca en la que se hayan los petroglifos y documentar, a través de topografía y levantamiento 3D todo el entorno de este bien patrimonial que necesitaba una urgente protección. A mayores, la actuación también contempla la instalación de cartelería explicando las características de los petroglifos y un vallado de protección del mismo. También se van a realizar obras de drenaje en la zona para evitar que el agua siga pasando por encima d ela piedra y ponga en riesgo el petroglifo.

El Concello de Meis llevaba años tratando de poner en valor este espacio, pero la actuación tuvo que retrasarse debido a problemas de documentación catastral, que situaban el bien patrimonial en una finca, cuando ocupa dos. Ese problema ya se encuentra solventado desde el pasado mes de abrily ahora se va a invertir una ayuda de 30.000 euros, aportada por la Axencia de Turismo de Galicia para la excavación arqueológica y socialización de los petroglifos.