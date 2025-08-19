EU propone que el Concello saque provecho a las fincas abandonadas

El grupo municipal Esquerda Unida (EU) ha presentado una moción en la que propone recuperar los solares abandonados de O Grove para usos comunitarios.

EU pretende la creación de un programa de cesión de solares privados, que permita al Concello «poner en uso las numerosas fincas que permanecen abandonadas, sin uso o en mal estado», argumentan.

Dicha moción «ha sido registrada solicitando su inclusión en el pleno extraordinario previsto para el próximo lunes». En el caso de que, finalmente, no fuese incluida en esa sesión, «la moción se debatirá en el pleno ordinario fijado para el 29 de septiembre», explican desde Esquerda Unida.

La propuesta permitiría que los propietarios de solares cedieran temporalmente el uso de sus fincas al Concello a cambio de que este se encargue de su mantenimiento, limpieza y puesta en valor, destinándolas a usos de interés público y comunitario, como huertas urbanas, zonas verdes, espacios educativos o mismamente aparcamientos temporales.

Bea lo propuso en 2013

Una idea que no es estrictamente novedosa, puesto que en diciembre de 2013, el concejal galeguista de Medio Ambiente, Alfredo Bea, propuso «ceder temporalmente las parcelas al Concello para que éste las emplee como huertas ecológicas».

Además, el exedil galeguista aseguraba entonces que podría «eximirse a los propietarios del pago de los impuestos correspondientes», algo que no menciona EU en su propuesta.

«Hay muchas parcelas en O Grove que llevan años sin cuidado, acumulando maleza y basura, con riesgo de incendio o plagas, generando malestar entre el vecindario. Muchas veces detrás de esa situación hay personas mayores, con problemas de salud o sin recursos. No siempre es cuestión de voluntad, sino de falta de capacidad», comunicó ayer el portavoz de Esquerda Unida, José Antonio Otero.

La moción incluye la elaboración de una ordenanza municipal específica que regule esta fórmula de cesión voluntaria, y que, por un lado, garantice los derechos de la propiedad, y por el otro, permita el uso comunitario del suelo en beneficio del bien común.

El programa «incluiría la posibilidad de implicar a entidades sociales, centros educativos o colectivos vecinales en la gestión de los espacios», manifiestan.

Desde Esquerda Unida expresan con claridad que «esta propuesta no exime ni a los propietarios de cumplir con su deber legal de mantener sus solares en buen estado, ni al Concello de su responsabilidad de hacer cumplir la ordenanza municipal vigente», para evitar confusiones.

«Estamos proponiendo una herramienta útil, solidaria e inteligente», enuncia Otero, asegurando que lo hacen con el fin de evitar sancionar a quien no puede cumplir con su deber, «ofreciéndole una alternativa digna, y al mismo tiempo recuperamos espacios muertos para la vida comunitaria», concluye.

A pesar de esto, instan al Concello a que no mire para otro lado: «Deben seguir vigilando, actuando y exigiendo el cumplimiento de los deberes legales a quien no colabore», esclarece Otero sobre la propuesta.

El borrador ya está listo

Con el propósito de facilitar la puesta en marcha efectiva de esta medida y evitar retrasos innecesarios, Esquerda Unida «entregará al gobierno municipal un borrador de ordenanza reguladora y un modelo de convenio tipo, para que puedan servir como base de trabajo inmediata para desarrollar el programa», aseguran.

Desde el partido esperan que «el gobierno y el resto de los grupos municipales apoyen esta iniciativa, que se enmarca en un modelo de ciudad más habitable, cuidada y centrada en la participación ciudadana».

De nuevo, insisten en que «el programa será voluntario, transparente y respetuoso con la propiedad privada», afirmando que está pensado únicamente como «una solución práctica frente a la desatención del espacio privado que impacta negativamente en el interés colectivo».