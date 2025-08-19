«El escenario es como una catarsis en la que nos burlamos de nosotros mismos»

Reunir en una sola persona tanta capacidad interpretativa, compositiva, humorística, musical y literaria no es nada fácil. Pablo Carbonell es uno de los paradigmas.

Los Toreros Muertos vuelven a estar muy vivos. ¿Cómo ha sido esa resurrección?

Hemos grabado un disco que hacía 30 años que no se grababa en estudio salvo el homenaje al amigo Javier Krahe. Siempre hemos sido unos vivos, pero hemos llevado la profesión de una manera bastante relajada. ¿Qué nos ha animado a esta gira? Supongo que la cuenta corriente que estaba bajo mínimos y que nuestra propuesta sigue siendo interesante. Eso y que no nos llevábamos tan mal y que la música nos sigue dando motivos para seguir riéndonos de las ideas preconcebidas. El star system nos sigue dando nuestro espacio y se ve que nuestra sorna y payasura siguen vigentes.

¿Cómo está yendo la gira?

Llevamos unos cuantos conciertos ya y no ha ido mal. Incluso tenemos previsto una gira por Estados Unidos, eso si la administración Trump nos deja después que me haya posicionado contra el genocidio. No estoy seguro que me dejen entrar en los Estados Unidos, pero si no me dejan ellos se lo pierden. Uno tiene que recordar aquellas palabras de Bertolt Bretch, defender a los niños y por supuesto dejar claro que el hambre no es un arma.

Como artista polifacético que es, se ha vuelto a poner el traje de músico, pero con 40 años más que la primera vez. ¿Ha habido que ajustar las medidas?

En realidad, estamos en la fase más sublime de Los Toreros Muertos. Nuestra propuesta ahora es más teatral que musical. Son pequeños sketches cómicos, pero también hay temas como El vals de los balseros que no pueden ser graciosos. Nuestro planteamiento es más cercano al teatro. Los que quieran ver grandes solos y un excelente virtuosismo que no vengan a vernos a nosotros. De virtuosos está el metro lleno.

Carbonell es un auténtico referente en el show a nivel nacional. / MANU MIELNIEZUK

Si usted tuviera que definirse a la hora de afrontar el arte, ¿cómo lo haría?

Creo que estoy todo el día rompiendo el molde. Ni yo soy capaz de adivinar cuál va a ser mi siguiente proyecto. Son cambios de disciplina brutales. No sé, me gusta estar en escenarios diferentes. Ahora estoy en una obra de teatro. Curiosamente, he estado haciendo El crédito y nunca he ido a Galicia. Sois una gente que me cae muy bien y he venido muy poco a trabajar a Galicia.

Me acuerdo de una pregunta suya en uno de sus reportajes en Caiga Quien Caiga a una fan: ¿Te gustarán los Back Street Boys cuando tengas la personalidad formada? Supongo que Toreros Muertos se está reencontrando en esta gira con muchas personalidades formadas, ¿o no?

Y con algunas sin formar porque los hay que ya vienen con sus hijos y sus nietos. Incluso me consta que cuando tocamos con algún grupo joven los managers les piden que vengan a vernos para aprender. Somos el grupo más distendido y el que hace el ejercicio más liberador en el escenario. Para nosotros el escenario es como una catarsis en la que nos burlamos de nosotros mismos, demolemos nuestro propio ego y nos ahorramos mucho de psicólogo. Si la gente nos sigue el rollo le pasará lo mismo.

No recuerdo un título tan original para un primer disco como «30 años de éxitos», pero se ha quedado corto lo de los años.

Pues sí, ¿quién nos lo iba a decir en 1984?. Aquel disco era muy ecléctico. Cada canción era diferente estilo a la anterior. Nos pareció lo mejor para un primer disco.

Y su reciente disco se llama «Cien mil copias vendidas en una semana». ¿Hay similitudes?

Sí, están un poco relacionado con aquel. Se parecen en la variedad de estilos, pero con un par de canciones que son muy serias. El vals de los balseros y Bala perdida son otra cosa. En el vals cantó con Estíbaliz, de El Consorcio. Surgió la idea porque Manu, nuestra guitarra rítmica, es su yerno. Siempre me ha gustado y me encanta El Consorcio, que maravilla de canciones, de voces y de actitud y de todo. Son maravillosos. Te lo digo desde mi corazón. El Vals de los balseros nació de un chiste que, de repente, se convierte en una canción dramática.

Carbonell reconoce que el escenario es algo liberador para él y su grupo. / Fernando Alvarado

Ese tipo de música que te hace bailar y reír, como la de Los Toreros Muertos, ¿escasea o se identifica en alguna banda actual?

Me gusta muchísimo la risa, la gente cuando ríe es mejor. Yo cuando me río me quito dolores. La gente que se dedica a hacer reír, suele tener algún dolor o algún trauma. La risa es un instrumento para huir de los miedos. Casi todos los cómicos que conoces les mires a los ojos y ves alguna cosa traumática. En general, la comedia está muy poco reconocida. La comedia es más compleja que salir a tocar. Supongo que no hay grupos así porque es muy difícil. En nuestro caso, llevamos mucho tiempo riéndonos de nosotros y hay que hacerlo para romperse así la camisa. Hay que estar muy dispuesto a demolerse el ego.

Una maravilla como La Bola de Cristal tendría cabida en el planeta actual llamado España.

Ya no se trabaja para los niños. Se murió Lolo Rico y no ha habido un relevo. No hay una Gloria Fuertes ni un Torrebruno. Los niños dejaron de tener peso en el entretenimiento y la formación cultural.

Anda que no le habrán preguntado por Mi agüita amarilla, pero es que en Vilagarcía tenemos una fiesta temática del agüita, y de la amarilla casi que también.

Es una canción que me ha dado muchas alegrías y es la primera canción que hice en mi vida. Por un lado es un viaje del ego, una burla a la generosidad del artista, un aviso de las consecuencias del pisotón humano en la tierra y también el eterno retorno de nuestas decisiones y de todo lo que sube baja. Es una canción que me ha dado muchas alegrías. La hice en esa época de los años 80 que fue una etapa llena de ilusión, donde estábamos convencidos que había un cambio muy importante en libertad sexual y de expresión. Aquello fue un cañonazo de felicidad.

Será mucha la gente que acuda a disfrutar hoy en Vilagarcía de Los Toreros Muertos. ¿Alguna recomendación a seguir para quienes no les conozcan?

Sobre todo que vengan con ánimo de divertirse. Eso sí, que no vengan con unas expectativas muy altas porque así se lo pasarán mucho mejor.