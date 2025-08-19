Las demostraciones de cocina en directo siguen a todo gas en Valga

El plazo de inscripción en el showcooking «Universo Anguía», una de las actividades del Agosto Gastronómico organizado por el Concello de Valga en el marco de la XXXV Festa da Anguía e Mostra da Caña do País, estará abierto hasta el domingo.

Esta demostración de cocina en directo volverá a estar a cargo del cocinero Álex Iglesias, que ya protagonizó una el pasado martes y lo volverá a hacer este domingo con «Moito máis que caña» en una cata de aguardiente. Para este evento las entradas ya están agotadas.

Sin embargo, «Universo Anguía», que tendrá lugar el próximo martes a partir de las 21.00 horas, todavía tiene vacantes disponibles.

En la demostración se presentarán cuatro platos elaborados con anguila que podrán ser degustados más adelante por los asistentes.

Estas dos demostraciones se suman a las ya acontecidas en las pasadas semanas, que elevan la relevancia de la Festa da Anguía durante todo el mes de agosto.

Esta noche tendrá lugar «Menudo Par. Anguía + caña», otro de estos eventos, que será presentado por Coque Fariña y Xoanqui Ameixeiras, desde las 21.00.

Al igual que el resto, esta actividad es gratuita, pero tiene un carácter solidario, por lo que cada persona deberá entregar un kilo de alimentos no perecederos.