Curso para aprender a manejar la ‘app’ del Sergas

La Diputación de Pontevedra pondrá en marcha el próximo jueves en Vilanova la programación de los cerca de 70 talleres de capacitación tecnológica del programa +Reto Dixital. Esta iniciativa de la institución provincial tiene como objetivo formar a personas mayores de 50 años de la provincia a fin de facilitarles su acceso a los servicios de la Administración pública, dotarlas de mayor autonomía para gestionar sus trámites cotidianos y mejorar su calidad de vida gracias a la adquisición de competencias digitales.

Una docena de alumnos participarán en el curso «Sergas, a súa aplicación electrónica e TELEA» en el Aula CeMIT del Concello. El curso constará de dos sesiones, el jueves y el viernes, en horario de 9.30 a 12.00. Este es uno de los tres cursos que tiene concedidos el Concello de Vilanova de Arousa en el marco de este programa, a los que se le suman «Uso da banca móbil e as compras electrónicas» y «As redes sociais». Estos dos últimos todavía están por perfilar sus fechas.

Participarán en +Reto Dixital, con un presupuesto de 30.000 euros, un total de 23 municipios de la provincia. Los talleres ya han comenzado en Mondariz, A Lama, Meis e Vilanova de Arousa y a ellos les seguirán Pontecesures, Salceda de Caselas, Portas, Salvaterra de Miño, Rodeiro, Caldas de Reis, Silleda, Fornelos de Montes, Cerdedo-Cotobade, Vila de Cruces, Arbo, Barro, Sanxenxo, Meaño, O Rosal, Bueu, Dozón, Catoira e Ribadumia.

Con esta iniciativa, la Diputación mantiene su compromiso con la inclusión digital y con la mejora de la calidad de vida de las personas mayores de 50 años en los municipios de reto demográfico. Todos los cursos incluirán un módulo inicial sobre seguridad en el uso de medios electrónicos y de internet.