El control de A Toxa está en juego

A Toxa se encuentra inmersa en un proceso de negociación que se antoja decisivo para el futuro de la isla y que está enrareciendo el ambiente, con un enfrentamiento claro y creciente entre propietarios de viviendas y entre algunos de ellos y empresarios con negocios en este territorio.

Está en juego el control del mismo, toda vez que la urbanización de A Toxa no ha sido recepcionada aún por el Concello de O Grove –medio siglo después– y no lo será, al menos, «hasta dentro de cinco o diez años». Y solo si antes los propietarios acometen obras de mejora y acondicionamiento que satisfagan a la administración local.

Sobre la mesa, la creación de una Entidad Urbanística de Conservación (EUC), que viene a ser una figura que se refiere a entidades de derecho público formadas por los propietarios de la urbanización, con personalidad y capacidad jurídica propia, y regulada por la legislación urbanística.

Hace años le correspondía a la mercantil Inmobiliaria La Toja la constitución de esa EUC, al ser titular del más del 80% de los terrenos de la isla, pero «no consta que haya instado nunca su constitución o solicitado en ningún momento la recepción de las obras ejecutadas, a pesar de haberlas cobrado», explican desde la Plataforma Por La Toja, creada por diferentes propietarios en defensa de la isla.

Lo que sucede ahora es que el grupo hotelero Hotusa, propietario de todos los alojamientos de A Toxa, trata de impulsar esa Entidad Urbanística de Conservación, y como tiene más representación que nadie, quiere hacerla valer.

Resurgir del Beach Club y la isla de A Toxa / Manuel Méndez

Algo con lo que no están de acuerdo todos los propietarios, tal y como quedó de manifiesto en una reunión celebrada la semana pasada en uno de sus hoteles, el Eurostars Isla de La Toja, con asistencia de unas doscientas personas.

Algunos de los presentes apuntan que «en una reunión previa mantenida en Semana Santa se acordó explorar, pero solo explorar, la posibilidad de convertir la Comunidad de Propietarios La Toja en una Entidad Urbanística de Conservación».

Tras aclarar que «Hotusa tiene un 34% de participación y el Concello un 4%, mientras que la mayoría de los propietarios tenemos una cuota de participación muy pequeña cada uno», aseguran que el grupo hotelero «vio que esa vía le puede convenir y elaboró un borrador de estatutos que, con su 34%, le permite hacerse con el control de la isla».

Poco que ver con la situación actual, cuando para tomar decisiones «hay que ganar en las asambleas tanto por número de votos como por cuota de participación». Es decir, que «si únicamente se aplica la cuota de participación, Hotusa ganará cualquier votación», esgrime algunos de los propietarios que se oponen, y que no son todos.

Los hoteles pagan más

Opositores que reconocen que «también es verdad que Hotusa paga los gastos en proporción a su 34%, pero si tiene el control incluso puede eliminar la seguridad privada de la isla, apagar el alumbrado o tomar cualquier otra decisión que nos afecte a todos».

Las aves rapaces y los conejos también están presentes en la isla. / FdV

Para más inri, «nadie nos dice en qué nos beneficia esa Entidad Urbanística de Conservación, de ahí que estemos en pie de guerra, ya que si bien la habíamos reclamado en su momento, ante el riesgo de ceder todo el control a Hotusa preferimos quedarnos como estamos», espetan.

Para añadir que «nuestra sorpresa es que parece que los apoya el concello, que ahora resulta que interviene en la isla cuando quiere, porque el año pasado tuvimos que abonar nosotros más de 90.000 euros para parchear viales, dado que el gobierno local dijo que no era de su competencia por ser una isla privado, y ahora vemos que aparecen los operarios municipales en la isla pintando aparcamientos y carriles de nuestras calles sin consultar con nadie».

Apoyo del Ayuntamiento

Quienes así opinan, convencidos también de que «A Toxa se ha convertido en el aparcamiento de autocaravanas de O Grove», manifiestan que la «reunión informativa» de la semana pasada «dejó claras las pretensiones de Hotusa y el apoyo del concello para hacer un movimiento que nos arrebata cualquier posibilidad de toma de decisiones».

La emblemática capilla de conchas de A Toxa. / Noe Parga

El alcalde socialista de O Grove, José Cacabelos Rico, respondía ayer a preguntas de FARO sobre esta situación que se vive en A Toxa recordando que «nunca fue recepcionada por el Ayuntamiento desde un punto de vista urbanístico».

Nos tendrán que entregar la isla en perfecto estado para que la recepcionemos y no pase como en San Vicente do Mar y Pedras Negras, donde ahora necesitamos millones de euros para ponerlo todo bien José Cacabelos — Alcalde de O Grove

Se trata de una gran urbanización, como las de San Vicente do Mar, Pedras Negra o Balea Marítima, donde una de sus dos urbanizaciones está sin finalizar y tampoco fue recepcionada por la administración local. Sí lo fue la de San Vicente do Mar, por orden judicial.

En el acuerdo urbanístico que repartió A Toxa en los años ochenta –con el primer gobierno democrático– la isla paso a ser gestionada por Inmobiliaria La Toja, en aquel momento participada por Unión Fenosa y después por el Banco Pastor, el Santander y alguno más, que a su vez gestionaban el Gran Hotel y demás negocios.

La llegada de Hotusa

«Con el paso de los años, el Santander se deshizo de toda la gestión vendiendo a un fondo que, a su vez, vendió los inmuebles a Hotusa, e Inmobiliaria La Toja perdió todo su protagonismo poco a poco», rememora el alcalde meco.

«Durante esos años se constituyó la Comunidad de Propietarios La Toja, formada por los presidentes o representantes de las diferentes comunidades de vecinos o microurbanizaciones de la isla», relata Cacabelos. «Y esa comunidad pasó a ser el órgano encargado del mantenimiento y conservación de la isla durante muchos años», enfatiza.

El emblemático Gran Hotel La Toja presenta sus remozadas instalaciones e inicia nueva etapa / Muñiz

«Lo que sucede es que ahora que hay nuevos propietarios, algunos con un apartamento en una parcela concreta dicen no tener por qué aportar dinero para el mantenimiento de otra urbanización o calle».

Y esto hace que algunos propietarios requieran al Concello para que recepcione A Toxa «y pase a ser 100% municipal, que es algo que no vamos a hacer antes de que hagan una auditoría completa de la situación de los servicios y corrijan todo aquello que sea necesario», advierte el alcalde meco.

El puente de A Toxa. / M. Méndez

Es decir, que «nos tendrán que entregar la isla en perfecto estado para que la recepcionemos y no pase como en San Vicente do Mar y Pedras Negras, donde ahora necesitamos millones de euros para ponerlo todo bien», asegura.

Por eso quiere dejar claro que «el Concello está al margen del proceso negociador abierto, y lo único que queremos es que se establezca un organismo que haga inversiones y busque financiación para acometer la mejora que la isla requiere, y quizás así dentro de diez años el Concello podrá proceder a recepcionarla».

Gestión del agua

«Lo que esta claro es que no podemos asumir la recepción de la isla mientras esté en su estado actual –remarca el regidor–, de ahí la necesidad de que los propietarios y/o esa Entidad Urbanística de Conservación inviertan; y dentro de cinco o diez años ya veremos si las zonas colectivas, la gestión del agua y demás elementos están en una situación correcta que nos permita recepcionar y hacernos cargo de la isla».

El Concello está al margen del proceso negociador abierto, y lo único que queremos es que se establezca un organismo que haga inversiones y busque financiación para acometer la mejora que la isla requiere, y quizás así dentro de diez años el Concello podrá proceder a recepcionarla José Cacabelos — Alcalde de O Grove

Al parecer, «Hotusa y algunos propietarios están de acuerdo con nosotros, pero hay otros que no, porque prefieren que el Concello ponga dinero mientras ellos siguen manteniendo la capacidad de decisión en la isla».

Expone también el primer edil que «en la asamblea general celebrada por los propietarios en abril se tomó la decisión de encauzar una Entidad de Conservación Urbanística, que es una figura que recoge la ley y propicia que cada propietario aporte dinero en base a sus porcentajes de participación para afrontar la mejora de las infraestructuras».

El emblemático cinco estrellas Eurostars Gran Hotel La Toja, visto desde el puerto deportivo. / M. Méndez

Se acordó entonces «que un despacho de abogados redactara un borrador de estatutos que tendrá que ser votado en el pleno y en el que Hotusa quiere hacer valer su peso específico en la isla», detalla Cacabelos.

El mismo que ya mantuvo reuniones con el grupo hotelero, diversos propietarios de viviendas y con la empresa privada que gestiona el abastecimiento de agua.

«Ahora hay propietarios que no están de acuerdo con el borrador propuesto por Hotusa para hacer realidad esa entidad semipública –continúa–, a pesar de que tendrá capacidad para acceder a líneas de financiación y subvenciones de Xunta, Estado y Europa».

Esos propietarios –con reducida participación–, quieren que la Entidad de Conservación Urbanística se rija por unos principios que les den mayor peso, en lugar de dejar las decisiones en manos de Hotusa.

La isla de A Toxa fue urbanizada a raíz de la aprobación de un Plan Parcial mediante Real Decreto de 22 de febrero de 1980.

Autocaravanas en A Toxa. / Noe Parga

La mercantil La Toja S.A. era propietaria de más de tres cuartas partes de los terrenos de la isla cuando en se impulsó la urbanización de la misma.

Para gestionar esa urbanización se constituyó la Junta de Compensación (JC) el 4 de agosto de 1981, comprometiéndose ésta, ante notario, a «encargar el proyecto de urbanización, adjudicar la obra, recibirla una vez terminada y entregarla al Concello junto con las cesiones dotacionales establecidas por ley», según explicó en su momento la Plataforma Por La Toja.

Además, era función de la JC, que debería disolverse una vez alcanzados todos estos objetivos, «impulsar la creación de la Entidad Urbanística de Conservación (EUC) para el mantenimiento de la urbanización».

Según recuerda la Plataforma, un representante de Inmobiliaria La Toja S.A. asumió la presidencia de aquella Junta de Compensación, participada también por la Alcaldía, y ese órgano encargó a la propia mercantil la contrata y urbanización de la isla, cobrando los trabajos realizados mediante la entrega de solares edificables, a modo de compensación.

Una vez terminadas las obras, «la mercantil, en calidad de contrata y presidencia de la JC, debería haberlas entregado al Concello para que pasaran a formar parte del patrimonio público municipal los viales, zonas verdes e instalaciones de almacenamiento, potabilización y distribución de agua», junto con las redes de saneamiento y la depuradora.

Aldea Grobit de A Toxa (O Grove) / Muñiz

Pero Inmobiliaria La Toja habría impulsado la creación de la Comunidad de Propietarios La Toja, otorgándole competencias que corresponderían al Concello o a la EUC «para quedarse con las redes de abastecimiento y saneamiento de la isla y explotarlas comercialmente, obviando así la constitución de la obligada EUC y el control de tales servicios por parte de los nuevos propietarios de inmuebles de la isla», esgrime la Plataforma.

Dicho de otro modo, que Inmobiliaria La Toja cambió su nombre a Gestora Inmobiliaria La Toja para incluir en sus actividades «el abastecimiento de agua y el saneamiento».

De ahí que Por La Toja alertara a los responsables municipales de una «presunta apropiación y uso ilícito de patrimonio público» de A Toxa, incorporando documentación de carácter histórico que alude al nacimiento urbanístico de la isla.

De este modo trataba de demostrar «un hecho insólito», como es que la mercantil Inmobiliaria La Toja habría estado al frente, durante décadas, de unas instalaciones que, «por imperativo legal, deberían haber pasado a formar parte del patrimonio público municipal».

Eso sí, dado que al quedarse con la posesión de lo urbanizado en la isla la mercantil también tendría que asumir el mantenimiento de viales y alumbrado, «se habría inventado la singular Comunidad de Propietarios La Toja, que en realidad de comunidad solo tiene el nombre y en cuyos estatutos se establece que sea ésta la que soporte ese mantenimiento de viales y alumbrado», insisten los vecinos.