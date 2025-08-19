Cazados dos buzos furtivos portugueses que pescaban en Sálvora

El furtivismo no se detiene en ningún momento y no sabe de horarios ni fronteras, de ahí que a quienes lo practican les de igual actuar en un banco marisquero, capturar especies en veda o incluso esquilmar zonas medioambientalmente protegidas.

Eso es lo que ha ocurrido ayer en el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, donde están expresa y terminantemente prohibidas por ley tanto la caza como la pesca deportiva submarina, por considerarlas «actividades incompatibles con la protección y conservación de los valores naturales».

Así lo recuerdan en la Consellería de Medio Ambiente cuando dan cuenta de la localización de dos submarinistas ilegales.

La isla de Sálvora, una de las joyas del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. / M. Méndez

Dos buzos que fueron sorprendidos in fraganti por los vigilantes que habitan la isla de Sálvora, y cuya función es preservar la flora y la fauna de este importante archipiélago de la ría de Arousa.

Islote Herbosa

Fue tras recibir el aviso de un particular cuando los vigilantes se desplazaron a la costa de Sálvora para, desde allí, constatar y documentar cómo una lancha neumática de bandera portuguesa se encontraba «faenando» entre este territorio protegido y el islote conocido como Herbosa, situado a 1.100 metros y de 1,6 hectáreas de superficie.

Una pequeña y conocida isla formada por grandes rocas graníticas en la que crían diversas aves marinas y donde abundan los lagartos.

La restaurada escuela de la isla de Sálvora. / M. Méndez

Confirman en la Xunta que los dos tripulantes de la lancha neumática «pescaban de forma ilegal en aguas del Parque Nacional», de ahí que fueran identificados y se les decomisara el material de pesca submarina que portaban.

Vigilancia permanente desde tierra

Los agentes medioambientales de Sálvora, que con ayuda de prismáticos y telescopios identifican cada embarcación que se acerca a la isla, siendo éste un control indispensable para evitar su destrucción, pudieron comprobar que la lancha portuguesa estaba amarrada en una zona de aguas poco profundas.

Inmediatamente vieron que uno de los ocupantes estaba a bordo, mientras que el otro se encontraba realizando pesca submarina, con ayuda de plomos y provisto de fusil.

Sálvora, un paraíso de interés cultural / Iñaki Abella

Por si no fuera suficiente, posteriormente se supo que esos buzos «no tenían ninguna autorización ni permiso para estar en la zona», asegura Medio Ambiente.

Para documentar todo esto, los agentes del Parque Nacional, con apoyo de una embarcación de vigilancia de la cofradía de pescadores de Aguiño (Ribeira), tomaran imágenes de lo que estaba ocurriendo, las cuales se incorporarán al expediente sancionador junto con el número de folio y demás datos de la zódiac.

Es la dirección del Parque Nacional la que debe tramitar el expediente sancionador por una presunta infracción de su plan rector, «aprobado mediante el Decreto que regula en toda España la conservación de estos espacios protegidos y la red que conforman, así como los diferentes instrumentos de coordinación y colaboración existentes», resaltan en Medio Ambiente.