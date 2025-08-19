Cacabelos sigue preocupado por las autocaravanas y el abastecimiento de agua

La gresca política continúa en O Grove a raíz de la gestión –o su carencia– de las autocaravanas, caravanas, campers y demás vehículos vivienda.

A raíz de la «invasión» detectada en A Lanzada, A Toxa, O Corgo y otros puntos de la localidad durante el puente festivo de la Ascensión, el alcalde se pregunta «cómo gestionan estos vehículos, desde un punto de vista medioambiental su presencia en O Grove».

José Cacabelos reitera que «cada autocaravana es un apartamento habitado por entre dos y cuatro personas, por eso, cuando pasan la noche estacionados en el parking de A Lanzada o la playa de As Pipas, por ejemplo, cabe preguntarse dónde cogieron agua potable para sus comidas».

Pero también «dónde depositan las aguas fecales o dónde tiran la basura que generan», espeta el primer edil.

Vehículos vivienda estacionados en O Grove. / Noé Parga

Dicho lo cual, vuelve a mostrarse convencido de la necesidad de «elaborar y aprobar una ordenanza» que, a su juicio, debe ser más ambiciosa de la aprobada en 2011 y de la modificada en 2014.

Un reglamento que ordene «de una vez por todas» la creciente llegada de esas casas rodantes que tanto parecen haber aumentado este verano y tantas críticas están recibiendo en la península meca.

Una polémica ante la que Anselmo Noya, portavoz del BNG, recuerda que su grupo presentó hace tres años «una moción para regular las autocaravanas que fue rechazada por la mayoría absoluta del PSOE».

Autocaravanas en A Toxa. / M. Méndez

Por eso exige al alcalde «que elabore un plan de actuación integral que contemple no solo la regulación de las autocaravanas, sino también una estrategia turística que incluya medidas para regular el acceso a las playas, proteger espacios naturales y garantizar que los servicios municipales puedan adaptarse a la demanda estacional sin comprometer la calidad y sostenibilidad».

Los nacionalistas consideran que «la gestión del turismo debe ser una prioridad enfocada a la preservación de los espacios, el bienestar de los residentes y la satisfacción del visitante, pues solo así O Grove seguirá siendo un lugar atractivo y habitable».

En el BNG consideran que Cacabelos «abre los ojos en su décimo año de mandato continuado y reconoce ahora la necesidad de una ordenanza para las autocaravanas, lo cual pone de manifiesto la evolución de una problemática que se veía venir sino también la falta de anticipación y planificación por parte del gobierno local».