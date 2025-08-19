Bogando hacia Santiago

Bogando desde O Grove y en ocho etapas. Tres familias de Málaga se han lanzado a recorrer la ruta marítima del Camiño de Santiago de una forma muy peculiar, remando en la réplica de una chalana de pesca similar a las que se utilizaban en aguas de la provincia andaluza, con ocho metros de eslora. Comenzaron el pasado viernes en agua se O Grove, donde asistieron, junto a integrantes de A Dorna Meca y del Grupo Etnográfico Mascato al homenaje a Luis Rei, y ya han hecho parada en Cambados y Vilanova, desde donde partían en la tarde de ayer rumbo a Vilagarcía. Intentaron también participar en el acto que la Escola de Navegación Tradicional celebró en memoria de los represaliados por el franquismo y contra el genocidio de Gaza, pero el viento y las mareas se lo impidieron.

El grupo, en el que hay varios menores, cuenta con el respaldo de varios colectivos dedicados a la preservación de la navegación tradicional en la comarca de O Salnés, como es el caso de Fernando Piñeiro, del colectivo Torre de Cambados, así como de Culturmar. Uno de los integrantes de la expedición, Alfonso Sánchez-Guitard, ya conocía la ría de Arousa, donde estuvo hace veinte años, participando en los Encontros de Embarcacións Tradicionais de Cambados, un evento que «nos abrió los ojos a los andaluces para crear un colectivo muy similar a Culturmar y defender nuestro patrimonio marítimo, además de crear una serie de vínculos con muchas personas que son de por vida». Las próximas escalas serán en Carril, Bamio y Padrón, donde llegarán al paseo de O Espolón recorriendo la ruta de «Inchadiña branca Vela» a través del cauce del río Sar. Desde Padrón a Santiago, el camino será ya a pie.

Sánchez-Guitard es uno de los responsables de los astilleros Nereo, una de las pocas carpinterías de ribera que quedan en Andalucía y donde se forman a nuevos carpinteros y se trabaja en réplicas de embarcaciones tradicionales de la zona, además de ser un museo sobre la carpintería de ribera de la zona. El astillero también ha conseguido evitar su desaparición frente a la especulación urbanística que existe en la costa malacitana, recurriendo en más de una ocasión a los tribunales para ello.

Los tripulantes en pleno esfuerzo, ayer. | Noé Parga

«Le debemos mucho a la cultura marítima gallega, ya que nos apoyaron en la lucha por el astillero y nosotros nos acercaremos a Santiago para pedir que no se carguen la ría con el proyecto de Altri», explicaba ayer Sánchez-Guitard. Hacer el camino a remo también tiene su toque de penitencia pero también les está ayudando a disfrutar de los paisajes que ofrece la ría desde su bocana hasta el interior de la misma. De todas formas, en el futuro Sánchez-Guitard y las tres familias participantes en este reto no descartan realizarlo a vela en un futuro no muy lejano, para disfrutar de esa navegación en un entorno como la ría.