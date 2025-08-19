El BNG de Valga exige la brigada antiincendios
Valga
Valga carece de brigada contra incendios y de medios propios contra estos tras la desaparición del GES en 2019 y la inactividad de su motobomba. Además, el BNG local denuncia «incumplimientos legales en desbroces y critica la falta de prevención». Por ello, proponen «recuperar la brigada, dotar de recursos materiales y concienciar al vecindario» para resolver esta situación.
