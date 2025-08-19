Los balcones de O Grove se llenan de memoria para recordar a Castelao

O Grove ha inaugurado en la calle Castelao la exposición organizada por el Club Breogán: «Balcóns con memoria. Castelao VIVE».

El acto presentado por Fátima Barreiro fue acompañado por la interpretación de la canción Lela, por Mili Piñeiro junto al violonchelo de Caterina Castro. Queco Fresco y Mari Carmen Cacabelos leyeron varios poemas de Castelao.

Durante el transcurso, la organizadora agradeció a los artistas «que aportaron sus obras de forma desinteresada para esta exposición», a los vecinos y vecinas que cedieron sus balcones para colgar las lonas, y a los demás colaboradores.

Caterina Castro y su violonchelo pusieron fin al acto interpretando una pieza que mezcla el Alalá de Muxía y Cantar de Camariñas, recogidas por Eduardo Martínez Torner y Jesús Bal y Gay.

Una de las carocaturas de Castelao. / Paco Luna

La exposición incluye caricaturas, dibujos y fotografías por los diferentes balcones de la calle. Se podrá contemplar hasta el próximo 15 de septiembre.

Desde la organización destacan que «los artistas valoraron positivamente el poder seguir haciendo este tipo de exposiciones de forma anual y variando la temática y dándole una vuelta el formato de presentación».

Entre los asistentes aparecieron varios artistas colaboradores en la exposición como Paco Luna, Gogue, Sandra Torboada, Tamara Domínguez y Nadia Otero.