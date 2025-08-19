Autocaravanas, para algunos, una plaga

Como propietario de autocaravana y turista no solo de época estival, me sorprende la facilidad con la que etiquetan y descalifican algunos regidores de municipios costeros a los turistas que deciden, después de invertir sus miles de euros en adquirir este tipo de «vechículos», disfrutar de sus vacaciones.

Muchos autocaravanistas nos preguntamos, cuando nos reunimos en las numerosas áreas habilitadas en nuestro país, si esto es fruto de su incompetencia, un complejo o celos, por la libertad que aporta el poder visitar cualquier punto de la geografía.

Particularmente creo que es una mezcla de estas dos posibilidades. El llamar «plaga» al turismo de autocaravana y acusarnos de incívicos denota un desconocimiento de este tipo de turismo.

Se nos ha llamado comebocadillos, plaga, incívicos, y lo último, poco menos que okupas. Un autocaravana no es un apartamento, al igual que un grupo de autocaravanas aparcadas no son un bloque de apartamentos que no pagan el IBI ni el agua ni basura.

Vehículos vivienda estacionados en O Grove. / Noé Parga

Según la DGT, las autocaravanas son vehículos automóviles de matriculación ordinaria y, por tanto, pueden efectuar las maniobras de parada y estacionamiento con las mismas condiciones y limitaciones que cualquier otro vehículo.

Por tanto, las autocaravanas y campers podrán estacionar como cualquier turismo en la vía pública, independientemente de lo que se haga en su interior, siempre que reúnan estos requisitos: No desplieguen toldos, sillas o elementos exteriores; no viertan líquidos ni generen molestias; y no estén completamente apoyadas sobre sus ruedas o calzos homologados.

DGT

En esta misma instrucción, la DGT deja a los Ayuntamientos establecer restricciones específicas según el peso o tamaño del vehículo, especialmente en zonas urbanas o costeras. Esto quiere decir que no pueden prohibir un tipo de vehículo específico, por el simple hecho de que no le guste al regidor de turno o al empresario o grupo de empresarios que entienden se les hace competencia desleal.

Aclarado este punto, solo queda por conocer qué entienden estos regidores por regular. Regular no es prohibir, sino organizar y ofrecer medios y servicios apropiados para que nuestros vehículos puedan estacionar y acampar en condiciones dignas.

Regular no es inventarse señales y prohibiciones contrarias a ley, amparándose en excusas peregrinas como que dejamos la basura tirada, cagamos y meamos en todos lados, no hacemos gasto en los municipios donde paramos, vaciamos las aguas sucias por la vía publica o enchufamos nuestrosvehículos al alumbrado.

Si alguien hace esto, le corresponderá al ayuntamiento y sus agentes municipales denunciar y sancionar, pero nunca se puede generalizar ni demonizar a un colectivo por culpa de algún desalmado.

Autocaravanas en A Toxa. / M. Méndez

La solución a la proliferación de esta forma de hacer turismo es bien fácil, solo se precisa de tener la mente abierta y copiar lo que hacen los ayuntamientos costeros de otros países, o sin ir más lejos, los ayuntamientos del interior, los cuales, sufriendo la misma «plaga», la han combatido creando áreas de autocaravanas; explanadas dotadas de servicios, en muchas ocasiones completamente gratuitas y en otras, con precios que oscilan entre los 3 y los 10 euros.

A título personal y después de visitar infinidad de municipios de España y Portugal, me sonrojo al escuchar a estos alcaldes. Esta forma de hacer turismo, que repito, es turismo de todo el año, no se la puede descalificar de esa manera.

En mi caso, después de la guerra abierta por el alcalde de A Illa de Arousa contra los «comebocadillos», nunca más he cruzado con o sin autocaravana el puente. Los 100 o 150 euros que dejaba cada fin de semana en este municipio, los dejo en otros que sí respetan a este turismo y a las personas que lo disfrutamos.

Ahora tenemos a otro alcalde lumbrera que ha decidido alzarse en guerra contra las autocaravanas, en lugar de regular y, con ello, beneficiar a sus vecinos con nuestra presencia.

Es el de O Grove, para el que parece que somos apartamentos o bloques de apartamentos en lugar de vehículos, quizás pensando en pasarnos recibo de IBI en lugar de poner orden en los aparcamientos que durante el verano son utilizados también por vechículos que no disponen de baño, contenedores de basura ni recogida de aguas. Y que yo sepa, todos los usuarios cagan, mean y dejan basura.

Dicho esto, os invito a que no visitéis estos municipios y no gasteís el dineros en sus negocios.