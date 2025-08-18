Los Player`s y Marbella actúan hoy en el San Roque de Simes
t. h.
Meaño
Las fiestas patronales de Simes (Meaño) se despiden hoy tras arrancar el viernes, día de la patrona Santa María, y seguir ayer domingo honrando a la Virgen del Carmen, con un concierto de la banda la Unión Musical de Meaño, entre otras cosas. La jornada de hoy estará dedicada a San Roque. La misa solemne será a las 12.30 horas y es una jornada muy dirigida a los jóvenes, con las orquestas Los Player’s y Marbella en la verbena. Pero tras ellas, al filo de las cuatro de la madrugada, les tomará el relevo el dj Paco Vulkano, que será el encargado de prolongar la fiesta.
