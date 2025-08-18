«Minotauro» y la gala solidaria con Palestina abren hoy el Festaclown de Vilagarcía

Vilagarcía volverá a llenarse a partir de hoy de música y diversión con la celebración de una nueva edición del Festaclown, la fiesta de la risa. El programa arrancará con espectáculos de compañías nacionales e internacionales de primer nivel con el circo y la música como hilos conductores.

Aunque el resto de la semana habrá espectáculos en horario de mañana y de tarde, este primero comenzará de tarde con dos funciones. A partir de las 19.30 horas, en la plaza de Galicia, grandes y pequeños podrán ver el «Minotauro» de Nacho Flores; una impresionante estructura de madera y otros elementos que tendrá que ser domada al son de la música en directo y mediante la colaboración del público.

Luego, a la s 21.00 horas, en la plaza de la II República, tendrá lugar la ya tradicional gala solidaria con Palestina: Circo contra a barbarie. Está organizada junto a la ONG ONG Pallasos en Rebeldía, formada por una red internacional de grupos artísticos que promueven la solidaridad y la risa como motores de cambio social. En esta edición se contará con las actuaciones de artistas como Mercedes Peón, Mago Teto, Kote Malabar, Marta Iglesias y Zirko Txosko. «La magia, la música y el clown se unen una vez más para chillar por el fin del genocidio», explicaron desde la organización

La entrada es gratuita, como la del resto de espectáculos del cartel, aunque habrá una billetera inversa y fila 0 (en el Bizum + 34 670 50 42 77) para quienes quieran hacer su contribución a la ONG. Cabe recordar que el Festaclown cuenta con el Concello de Vilagarcía y está en el programa de San Roque.