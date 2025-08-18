Mejillón y uva alcanzan su mejor momento y activan a bateeiros, bodegueros y viticultores

Dos de los productos estrella de Galicia y las Rías Baixas, como son el mejillón de batea y el vino albariño, afrontan a estas alturas de agosto un momento crucial para sus respectivos sectores.

Esto se debe a que el mejillón no deja de ganar en rendimiento y calidad, por lo que aumentan las descargas y se prepara para llegar en plenitud de facultades a las campañas de Italia y de industria, que se intensificarán el mes que viene.

Paralelamente, el avanzado nivel de maduración de la uva hace que se aceleren los trabajos de preparación de bodegas y viñedos ante la inminente vendimia, que comenzará ya la semana que viene en algunas plantaciones tradicionalmente madrugadoras y en bodegas que quiere preparar ya los pies de cuba y recoger fruto para sus espumosos.

Racimos en un viñedo de O Salnés, ayer. / Noe Parga

Respecto a la uva, el estado fenológico en la variedad albariño es el de maduración, cuando las uvas adquieren la madurez idónea para ser recogidas, dependiendo siempre del criterio de viticultores y enólogos.

Los racimos ya han adquirido sus aromas singulares, han acumulado azúcares y han reducido su acidez, por lo que se acerca el momento decisivo de la vendimia, que este año será histórica en la Denominación de Origen Rías Baixas, tal y como se avanzó hace semanas.

A la espera de esa vendimia, hay que insistir en que la calidad de la uva es óptima, si bien es cierto que le vendría muy bien algo de lluvia estos días para hidratarse y limpiarse.

La vendimia en la subzona productora Val do Salnés. / M. Méndez

En cualquier caso, es de destacar que se trata de uva sana. Y eso a pesar de que las niebla de días pasados y el aumento de la humedad relativa –sobre todo en predios cercanos al litoral o cauces fluviales– propiciaron también un aumento de la humedad foliar.

Esta circunstancia, unida a las temperaturas nocturnas altas, favoreció la aparición de esporas de mildiu, tal y como indican en la Estación Fitopatológica de Areeiro (EFA).

Esto desencadenó nuevas fructificaciones del patógeno, más abundantes en viñas con brotes jóvenes, más frondosas y menos accesibles para los fungicidas aplicados en su momento.

Labores culturales

Pero no hay motivo alguno para la preocupación, teniendo en cuenta el citado estado de maduración de la uva y la proximidad de la vendimia.

Eso sí, en la EFA explican que «no hay que descuidar las labores culturales de roza de la vegetación del suelo y hay que mantener la aireación de las viñas».

En este centro dependiente de la Diputación también resaltan que no se apreciaron nuevos síntomas de oídio en las plantas testigo sin tratamiento alguno. Y confirman que el buen estado de salud de los granos tampoco deja margen de maniobra a la podredumbre.

Descargas de mejillón para Francia e Italia en el puerto de Vilanova de Arousa. / M. Méndez

Dejando a un lado la uva y volviendo al mejillón, pueden destacarse las descargas realizadas ayer en diferentes puertos de la comunidad, siendo por ahora mayoritarias las destinadas al mercado de fresco, es decir, el conformado por las depuradoras de molusco, tanto nacionales como de Francia e Italia.

Los productores confirman que el «oro negro» de batea ya está «en carne» e incluso apuntan que este año podrá confirmarse la tendencia al alza de 2024, lo cual permitirá dejar atrás la caída de producción de 2023.

Descargas de mejillón en Meloxo, ayer. / Noe Parga

La Xunta refuerza el control de las biotoxinas

También en relación con el mejillón, decir que las Consellerías de Mar y de Sanidade han reforzado el control de las biotoxinas que se lleva a cabo en centros como el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar).

Con ello se renueva y potencia un sistema que permite garantizar al consumidor tanto la buena salud del medio marino como la calidad de sus productos.

Lo hace mediante la renovación hasta el 31 de diciembre de 2028 de un convenio de colaboración que permitirá recoger muestras en las zonas de producción de moluscos para remitirlas al propio Intecmar y efectuar en sus instalaciones de Vilagarcía el correspondiente control técnico, sanitario y científico.

La lucha contra las biotoxinas marinas se refuerza en el Intecmar. / Manuel Méndez

Es así como se evalúa a diario la mayor o menor incidencia de las biotoxinas, se determinan las condiciones microbiológicas del agua y los productos o se detecta la presencia de metales pesados e hidrocarburos en los moluscos bivalvos.

Con un desembolso de 120.000 euros, el nuevo convenio, ratificado por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la titular de Mar, Marta Villaverde, da continuidad al trabajo que se realiza desde 2016 en la Rede Integrada de Laboratorios de Interese en Saúde Pública Galega (Redegalicia), participada por las citadas Consellerías y las de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, de Medio Rural y de Economía, Emprego e Industria.

Ni que decir tiene que con este plan de trabajo sale claramente reforzado el Intecmar, convertido en la mejor herramienta al servicio de bateeiros, cofradías, mariscadores, depuradores, conserveras y demás integrantes de la cadena mar–industria a la hora de comercializar moluscos, peces y cefalópodos y presentarlos al consumidor con un plus de calidad y plenas garantías sanitarias.