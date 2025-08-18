El isleño Pablo Otero ya es el 70 del Celta

El atleta isleño Pablo Otero cumplió ayer su singular reto, demostrativo de la fortaleza deportiva de este subcampeón de España de milla en ruta y de su pasión por el escudo celeste. De hecho, ya puede decir que ocupa un lugar especial en su querido Celta de Vigo tras recibir una camiseta con el número 70, los kilómetros que separan su localidad natal de la ciudad olívica.

Otero arrancó a primera hora de la mañana y no estuvo solo, pues se le unieron otros corredores, como unos meisinos que le acompañaron hasta su primera parada en O Mosteiro, realizada para recuperar fuerzas junto a los socios de la peña Carcamáns, de la que forma parte desde hace más de 20 años y que preparó todo para que su gesto no pasara desapercibido.

Otero con otros corredores que le acompañaron durante tramos del trayecto. / Noé Parga

Eran sobre las once de la mañana cuando el joven volvió a la ruta e incluso tuvo tiempo de sacarse fotos delante del Ravachol de Pontevedra antes de seguir su camino. Redondela fue la última parada antes de alcanzar el estadio de Balaídos, algo que pasó sobre las cinco de la tarde y donde le habían montado un gran recibimiento con cinta de meta incluida y una multitud de gente animando.

Un momento de su salida desde A Illa. | Noé Parga

«Ahora sí, solo falta que el Celta gane», declaraba Otero a las cámaras que lo recibieron, aunque no pudo ser porque el marcador quedó 0-2 con triunfo del Getafe. Era el debut del equipo vigués en La Liga y uno de los momentos más esperados por la afición celeste. Sin embargo, la familia del Celta pudo presumir ayer de orgullo de apasionados como el isleño, cuyo reto empezó casi como una broma con sus amigos, como contaba a FARO unos días antes de iniciarlo: «Si nos clasificamos para Europa, corro hasta Balaídos».

Una clasificación que en aquel momento parecía tan improbable como deseada. Sin embargo, el equipo empezó a ganar partidos y Pablo Otero no pensaba echarse atrás, aunque una carrera así no encajara en sus planes de pretemporada, y ayer cumplía su devota promesa. Pero además, en estos días en que ha llamado la atención de los medios por asuntos diferentes a su palmarés deportivo, lanzaba otra: «Si ganamos la Europa League, voy a Balaídos y vengo de vuelta».