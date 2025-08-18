Los grovenses temen un repunte de robos en viviendas

Cuando aún no se han recuperado del enfado –en muchos casos tampoco del susto– después de la oleada de robos en viviendas que antes del verano azotó a O Grove durante semanas, los vecinos vuelven a hacer saltar la voz de alarma.

Temen que se produzca un repunte de este tipo de episodios, después de que se efectuaran varios allanamientos y desaparecieran diversos objetos en algunas casas.

Así lo confirman los propios vecinos y así parecen haberlo denunciado ya ante la Guardia Civil algunos de ellos.

Manuel Méndez

Además, han empezado a alertarse unos a otros a través de las redes sociales, haciendo hincapié en que se han registrado este tipo de episodios en los últimos días en calles como Holanda, Sol y O Vento.

Ante situaciones así es inevitable que los grovenses vuelvan a cuestionar la carencia de Policía Local durante la noche, así como la escasez de efectivos durante el día.

Razón por la cual la sensación de inseguridad ciudadana sigue latente, ya no solo por este tipo de sucesos, sino también por algunas peleas registradas en los últimos días.

Además, hay que tener en cuenta que este mes O Grove requiere de mayor protección policial, ya que es un pueblo que recibe a 60.000 visitantes, según indicó el propio alcalde.