O Grove: Quince años tirados en la gestión de las autocaravanas

Con el municipio a rebosar de visitantes –puede que más que nunca–, la clase política de O Grove deja al descubierto su demostrada incapacidad para gestionar acertadamente un motor económico tan importante como el turismo.

La localidad tiene todos los mimbres para ser un destino preferente a nivel nacional en esta materia. Y lo es, como demuestra cada verano, Semana Santa y en la Festa do Marisco, por citar algunos de sus momentos álgidos.

El problema es que todos los grupos políticos sin excepción han tenido, en mayor o menor medida, responsabilidades de gobierno o un papel destacado en la oposición, y ninguno fue capaz de establecer una regulación que acabe de una vez por todas con la carencia de zonas de estacionamiento o los insufribles atascos de la vía rápida.

Una señal de prohibición y las autocaravanas detrás, ayer. / Noe Parga

Como tampoco han sabido garantizar una adecuada red de abastecimiento, no han logrado la tan cacareada la desestacionalización y no han sabido, o no han querido, frenar la invasión de autocaravanas de la que tanto se habla en los últimos días.

Mejor dicho, de la que tanto se habla desde hace quince años, porque ese es el tiempo que O Grove lleva sufriendo o denunciando la presencia «abusiva» de unas casas rodantes que empezaron a ser vistas como un problema en 2010.

Problema que la pandemia del covid contribuyó a agravar y que en realidad no generan el conjunto de las caravanas, campers o vehículos similares, sino aquellos que los conducen o utilizan sin cumplir las más elementales normas de circulación y civismo.

Policía y CIT

No son todos o iguales, pero sí están todos en el mismo saco porque O Grove carece de una Policía Local capaz de hacerles cumplir las normas y quizás nunca existió una voluntad política real para hacerlo. Y si existió, los propios representantes públicos en la Corporación se encargaron de hacer valer intereses partidistas para enterrarla.

Autocaravanas en el puerto, ayer. / Noe Parga

Así queda de manifiesto, y así puede entenderse el hartazgo de los empresarios y vecinos en general, al revisar la hemeroteca de FARO DE VIGO desde 2010, cuando el presidente del desaparecido Centro de Iniciativas Turísticas (CIT), José Manuel González, ya alertaba de que en O Corgo había familias enteras viviendo en autocaravanas y colgando la ropa en tendales al sol, mientas otras casas rodantes tomaban parajes como San Vicente do Mar, Mexilloeira y Con Negro.

Asentamientos que «provocan mucha suciedad» y «afean la imagen del pueblo», esgrimían los empresarios turísticos para pedir la urgente intervención del entonces alcalde, el socialista José Cacabelos, el mismo regidor que ahora y que hace unos días anunciaba una ordenanza «estricta» para acabar con el autocaravanismo «salvaje».

Por aquella época, cuando en los foros de internet se decía que O Grove era «un paraíso para ir en autocaravanas sin pagar», empezó a gestarse ya una ordenanza que pretendía regular la presencia de caravanas, la cual fue aprobada por el pleno a principios de 2011.

Entre sus impulsores, Alfredo Bea, concejal galeguista que formaba parte de un gobierno cuatripartito abanderado por el PSOE de Cacabelos que completaban Esquerda Unida (EU) y BNG.

Aquella coalición decía estar trabajando en medidas para acabar con los asentamientos de caravanas. Aquel verano de 2010 parecía marcar un antes y un después, dado que Bea y Cacabelos se habían encargado de evitar que las autocaravanas estacionaran libre o «descontroladamente» en la zona portuaria, diferentes calles y espacios protegidos, alegando que en O Grove había sitios perfectamente regulados y autorizados para ello, como los campings.

Ante la ordenanza elaborada por el galeguista, como edil de Seguridad Ciudadana que era, la Asociación de Autocaravanistas de Galicia presentó un recurso, pero el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) dio la razón al Concello en 2012, argumentando que no se prohibir «dormir en todas las vías o espacios públicos, sino en los que no resulten autorizables».

Autocaravanas en A Toxa, ayer. / Noe Parga

Básicamente, la Justicia indicaba que es el Concello el que debe decir dónde está permitido estacionar las autocaravanas, y sugería que en O Grove ya había lugares suficientes.

Alfredo Bea

Dicho de otro modo, que el alto tribunal daba la razón a los planteamientos de Alfredo Bea, que en aquel momento aún seguía en el gobierno y mantenía la misma lucha, pero ya no con Cacabelos, sino como socio del PP del alcalde Miguel Pérez.

A raíz del fallo del TSXG, el galeguista declaraba que «se demuestra que en ningún momento actuamos de mala fe, sino que intentamos hacer cumplir una ordenanza municipal debidamente elaborada y aprobada».

Para añadir que «en O Grove hay una decena de campings habilitados para dar cabida a estos vehículos, por lo que de ningún modo podemos permitir que estacionen sobre dunas u otros espacios protegidos, ni que tomen las vías públicas, ni la zona portuaria».

El aparcamiento de A Lanzada, a las diez de la mañana de ayer. / Noe Parga

Aquella «Ordenanza de buen gobierno» que había impulsado Bea parecía la solución definitiva. En la misma se calificaba como «uso impropio de los espacios públicos» la acampada que realizan algunos autocaravanistas y se añadía que «tampoco está permitido dormir de día o de noche» en espacios como A Lanzada, A Toxa, As Pipas, Con Negro o San Vicente do Mar, que son algunos de los históricamente más castigados.

«Los servicios municipales y los agentes de la autoridad informarán de los lugares municipales habilitados para el estacionamiento de estos vehículos», advirtió el TSXG cuando arropó al Concello.

Pero eso no es todo, sino que añadió: «El régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará por ordenanza municipal, y podrán adoptarse las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del tráfico, entre ellas limitaciones horarias de duración del estacionamiento, así como las medidas correctoras precisas, incluida la retirada del vehículo o su inmovilización».

Competencia municipal

El tribunal dejaba claro así que la ordenanza de O Grove no contravenía el Reglamento General de Circulación, puesto que no se refiere al estacionamiento de los vehículos, sino a las acciones de acampar y dormir en los espacios públicos, que sí es «competencia municipal», ya que puede servir para «salvaguardar la salubridad y la protección de la seguridad y el patrimonio municipal».

El autocaravanismo provoca una ampliación de la temporada turística, favorece la dinamización de las áreas rurales, promociona lugares poco conocidos y contribuye a la difusión del patrimonio histórico, gastronómico, paisajístico y cultural, así como a la potenciación del comercio local y, en especial, a la restauración y los supermercados José Antonio Otero — Portavoz de EU

La misma sentencia del TSXG apuntaba que la ordenanza que sacó adelante el Ayuntamiento «en modo alguno prohibe el estacionamiento», ni «la libre elección de residencia o la libre circulación por el territorio nacional, sino que declara la forma en que es legal la utilización del territorio municipal, para evitar abusos».

En base a todo esto, las cosas parecían claras y el problema de las autocaravanas, zanjado para siempre. ¡Pero eso en O Grove es mucho decir!

De ahí que en los años posteriores siguieran registrándose quejas y problemas, siempre con los autocaravanistas en el punto de mira. Incluso Portos de Galicia intervino en 2015 para decir que intensificaría los controles para impedir la pernocta en zonas de dominio público como O Corgo.

Y así se llegó a unas nuevas elecciones municipales que devolvieron la Alcaldía al PSOE de Cacabelos. Emma Torres fue su concejala de Turismo, y en abril de 2016 llamaba a la unidad y colaboración de los hosteleros para diseñar un plan estratégico en la materia.

Coincidía aquello con un posicionamiento de José Antonio Otero González, líder de EU, que a través de un moción planteaba que O Grove dejara de ser un «pueblo libre de autocaravanas».

Junto a Juan Lamelas, los esquerdistas demandaron la derogación de la ordenanza que había impulsado Fredi Bea y la creación de dos zonas especiales, una por parroquia, «para que se permita estacionar y pernoctar».

La zona portuaria. / Noe Parga

Al igual que defendían la dotación de áreas de servicio específicas para autocaravanas provistas de «agua potable, arquetas para vaciado de aguas grises y de aguas negras, cartel indicador y un reglamento de uso y sanciones que siga las recomendaciones de la Asociación Galega de Autocaravanas y de la Federación Española de Asociaciones de Autocaravanistas».

José Antonio Otero argumentaba que «el autocaravanismo provoca una ampliación de la temporada turística, favorece la dinamización de las áreas rurales, promociona lugares poco conocidos y contribuye a la difusión del patrimonio histórico, gastronómico, paisajístico y cultural, así como a la potenciación del comercio local y, en especial, a la restauración y los supermercados».

Frente a la postura de EU estaba la de los hosteleros, quienes solicitaban que se mantuviera la prohibición de las autocaravanas.

Los socialistas estaban por revisar la «Ordenanza de policía, buen gobierno y medidas para garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público» a partir del «mayor grado de consenso posible», lo cual llevó a Bea a decir que Cacabelos y Torres pretendían plegarse a los intereses de la Asociación de Autocaravanistas.

«Inseguridad»

Poco después salía a relucir que el gobierno socialista quería modificar la ordenanza y lavar la imagen de O Grove ante los autocaravanistas.

Llegó a decir que aquella «Ordenanza de buen gobierno» generaba «inseguridad» a los visitantes, y tras rechazar áreas de estacionamiento como las propuestas por EU, al considerar que «no es una necesidad perentoria o urgente», proponía «una vía de diálogo para preservar los intereses de todos». Fue así como elevó al pleno unos cambios en dicha ordenanza supuestamente avalados por la Asociación Galega de Autocaravanistas.

Y a la postre se tiró por tierra la ordenanza de Bea «porque no solucionaba totalmente el problema que tenemos actualmente» y porque «teníamos que atender la petición de EU, porque en aquel momento nosotros no teníamos mayoría y necesitábamos que a cambio nos aprobaran los presupuestos», reconocía José Cacabelos ayer mismo.

El aparcamiento de A Lanzada. / Noe Parga

Esto es tanto como decir que en 2016 se iba al traste lo que parecía el inicio de un plan de ordenación. Y no solo eso, sino que se ponía en marcha una especie de campaña para atraer caravanistas y dejarlos pernoctar en cualquier parte.

Fue en mayo de 2016 cuando se dio a conocer que el gobierno socialista pretendía que pudieran estacionar y pernoctar en sus vehículos dónde y cuándo quisieran, siempre y cuando cumplieran las mismas obligaciones que los demás conductores en lo referido al reglamento de circulación.

«Los vehículos vivienda podrán acampar en las vías y espacios públicos mientras se encuentren correctamente estacionados, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación ni la limitación temporal que exista», decía el PSOE.

Incluso proponía modificar la ordenanza para dejar claro que «no es relevante el hecho de que los ocupantes de las autocaravanas se encuentren en el interior de las mismas, siendo suficiente con que la actividad que se pueda desarrollar dentro no trascienda al exterior mediante la colocación de elementos que desborden el perímetro del vehículo, como tendales, toldos, dispositivos de nivelación o soportes de estabilización».

Fue en mayo de 2016 cuando el pleno modificó la «Ordenanza de buen gobierno» con los votos a favor del PSOE y la abstención de BNG y EU. Tanto el PP como el Partido Galeguista Demócrata de Fredi Bea no pudieron impedirlo, a pesar de advertir de que «se va a permitir que las autocaravanas estacionen donde les de la gana y que en su interior duerman familias enteras dejando de lado a los campings de O Grove que ya están preparados para ello y que pagan sus impuestos para prestar estos servicios».

Meses después Bea denunciaba que el resultado de aquella modificación de la ordenanza ya estaba «siendo nefasta para O Grove», pues «el descontrol de las autocaravanas» era más que evidente.

Tras remarcar que era necesario un control de estos vehículos, Bea daba cuenta de autocaravanas invadiendo espacios de dominio público, que es exactamente lo mismo que volvió a plantear en un pleno celebrado en octubre de 2016 en el que se rechazaron sus alegaciones y se aprobó definitivamente la ordenanza que sustituía la aprobada en 2011.

Desde entonces, más de lo mismo y los altibajos de siempre en la gresca política. En 2020, con la novedad de que el covid iba a provocar un aumento notable de caravanas, de ahí que EU culpara a Cacabelos de «los excesos» de los autocaravanistas y el PP lo responsabilizara del «descontrol».

Aquel mismo año el ejecutivo prometía un plan para evitar otra «invasión descontrolada» de autocaravanas, los empresarios de Emgrobes denunciaban que «campan a sus anchas por cada rincón del municipio» y Cacabelos criticaba abiertamente que las casa rodantes pisotearan playas, dunas y todo tipo de espacios naturales de la localidad.

Las quejas por la «descontrolada y masiva» llegada de autocaravanas se repitieron en 2021, al igual que las peticiones de los empresarios turísticos y las promesas del alcalde.

Autocaravanas en A Toxa. / M. Méndez

En marzo de 2022 el ejecutivo anunciaba un refuerzo en el control de las autocaravanas en espacios naturales y los empresarios reclamaban sanciones más duras, «para que no salga más barato pagar una multa que un camping».

En abril de aquel año el BNG se desmarcaba de la corriente generalizada y rompía una lanza en favor de las autocaravanas, y llegado agosto Cacabelos comparó las autocaravanas con apartamentos que invaden la costa sin pagar.

Hablaba ya de «un grave problema que nos afecta a todos y va en aumento», y sugería que «cualquier día de julio o agosto podemos contar 150 o 200 autocaravanas en nuestra costa –hace poco hablaba ya de 300–, y teniendo en cuenta que cada una es como un apartamento con entre dos y cinco personas, puede suponer entre trescientos y un millar de ciudadanos que generan residuos sin ningún control».

Hace tres veranos el alcalde decía aspirar a «que acudan a los espacios habilitados para ello, pues en O Grove tenemos nueve campings donde los ocupantes de estos vehículos pueden disfrutar de todas las comodidades posibles».

«Un foco de problemas»

Añadía Cacabelos que «lejos de lo que apuntan algunos, esta actividad, con estas características, no es beneficiosa para nuestro pueblo y ningún otro, sino todo lo contrario, pues constituye un foco de problemas que debemos gestionar entre todas las Administraciones para ponerle fin, sobre todo porque se ha desbordado a raíz de la pandemia».

Abundando en ello, explicaba que «la palabra invasión es la que mejor define el fenómeno de las autocaravanas».

Para sentenciar: «No podemos tolerar llegar a las diez de la mañana a la playa de As Pipas, por ejemplo, y ver que han pasado allí la noche una quincena de esas viviendas turísticas sobre ruedas».

También en 2022, FARO DE VIGO daba cuenta de un informe policial que confirma el «descontrol» de las autocaravanas, las quejas vecinales por su presencia aumentaban y las promesas de medidas de control inminentes se repetían.

Lo mismo que pasó en 2023, en 2024 y en lo que va de 2025, cuando la situación parece ya caótica, desde el gobierno vuelven a anunciarse medidas y desde la oposición se acusa a Cacabelos de haber generado este problema.

Un problema, hay que repetir, que ningún partido ha sido capaz de atajar en los últimos quince años y que ayer se traducía en decenas de autocaravanas estacionadas en A Lanzada a las nueve de la mañana tras haber pasado allí la noche.

Es solo un ejemplo de una situación que Alfredo Bea considera subsanable mediante una ordenanza como la anulada en 2016 y un refuerzo policial adecuado.